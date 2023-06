Els Mossos d'Esquadra desmantellen dues plantacions de marihuana en dos dies al Bages

Agents delsde la comissaria de Manresa van detenir entre dilluns i dimarts set homes, d'entre 22 i 47 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra laEl primer fet va tenir lloc el passat dilluns 19 quan els Mossos van fer una entrada i perquisició a una casa d'. A l'interior hi van localitzar quatre estances amb un total de. Dins la plantació, els mossos van trobar un home que va quedar detingut per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública.El dia següent, els agents van fer una nova entrada i perquisició. En aquesta ocasió però va ser una nau situada ade. En el seu interior van localitzardistribuïdes entre dos estances i un revòlver d'aire comprimit que el tenien com a defensa. Per altra banda, hi havia sis homes que van quedar detinguts per la seva presumpta implicació amb un delicte contra la salut pública.Els set detinguts van passar entre el 20 i 22 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.