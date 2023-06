Els neandertals de les Coves del Toll de Moià practicaven canibalisme

Les restes humanes corresponen a un quart individu

Canibalisme entre els neandertals de les Coves del Toll

Aquest divendres s'ha fet pública la descoberta de restes humanesde més de 52.000 anys al jaciment de la, en el terme municipal de. Les restes, recuperades durant els treballs d'que duu a terme l', corresponen a(part posterior del crani) d'un individu neandertal juvenil. La troballa és extremadament singular ja que aquestes restes de crani corresponen alal jaciment des que el 2016 van aparèixer les primeres restes humanes. A més, els estudis que es duen a terme han permès identificaren la superfície d'alguns d'aquests ossos, fet que s'ha interpretat com el resultat d'activitats relacionades amb elLa presentació ha anat a càrrec de la cap del Servei del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura,; l'alcalde de Moià,, i el director de l'IPHES-CERCA,. També han participat a la presentació els codirectors del projecte de recerca, investigadora de l'IPHES-CERCA;, investigadora de l'ICArEHB-Universidade do Algarve;, investigador ICREA a l'IPHES-CERCA, i, professor de la URV i investigador de l'IPHES-CERCA i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Les investigacions a lesi Teixoneres estan finançades a través del projecte del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya titulat(Ref. CLT009-22-00045) i pel projecte del Ministerio de Ciencia e Innovación(Ref. PID2019-103987GB-C31) i reben el suport logístic i econòmic per part de l'L'any 2016 diferents mitjans de comunicació es van fer ressò de la troballa de les restes d'un infant neandertal. Des d'aleshores, s'han anat recuperant més restes humanes aïllades que han pogut ser assignades a, com a mínim,: un infant d'uns 6-7 anys, un altre de més d'11 anys i un tercer invididu senil. Ara, durant la campanya que s'està celebrant aquest mes de juny, s'ha localitzat les restes d'un quart individu. Es tracta de dos fragments d'un mateix occipital en ple desenvolupament, però que ja gaudeix de les seves sutures occipito-mastoides ben formades. Les característiques físiques d'aquests fragments de crani fan pensar que es tracta d'un individu juvenil,Aquesta gran quantitat de restes humanes neandertals converteixen la Cova de les Teixoneres en un dels enclaus més importants per conèixer el món neandertal.Segons els estudis efectuats fins ara, totes aquestes restes tenen una cronologia lleugerament superior alsi es trobaven disperses per una mateixa superfície a l'entrada de la cavitat i barrejades amb els ossos i les dents d'altres animals caçats per aquests humans. Tot i que al seu inici es feia difícil esbrinar les causes concretes de la seva presència a la cova, la descoberta de marques de tall a una clavícula indica que van ser processats per altres neandertals i molt possiblementA més a més, les restes d'aquests humans estan, probablement per poder accedir a la medul·la i altres nutrients continguts a l'interior dels seus ossos. Això fa que la majoria d'elles siguin molt difícils de reconèixer i distingir-les de les dels altres animals, sobretot en el cas de les restes corresponents a infants. Per tal de pal·liar aquest problema, l'equip està fent servirmolt especialitzades per tal d'identificar-les i poder efectuar estudis d', tant mitocondrial com nuclear. S'espera que amb els resultats d'aquests estudis s'augmenti el nombre de restes humanes identificades.Aquest no és el primer cas documentat de canibalisme entre els neandertals, però sí que és el primer identificat a la. Tot i que l'no sembla haver estat un fenomen habitual entre aquests humans, a Europa hi ha alguns jaciments que suggereixen pràctiques semblants, la qual cosa fa pensar que, en un futur, sortiran altres casos similars.Aquest any es compleixen 20 anys d'excavacions de l'IPHES-CERCA a les Coves del Toll. Per celebrar-ho, l'equip de recerca i l'Ajuntament de Moià han organitzat unaper al proper dissabte 24 de juny a partir de les 10.30h i fins a les 13.00h. També el diumenge 25 de juny, a les 19.00h alde les Coves del Toll hi haurà la xerrada T'expliquem tot el què ha passat a Teixoneres per part del personal investigador de l'IPHES-CERCA.A part dels membres de l'IPHES-CERCA, l'equip compta amb la col·laboració d'd'altres institucions com el laboratori ICArEHB a la Universitat de l'Algarve (Portugal), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina), la Universitat de Glasgow, la Universitat de Castella la Manxa, i la Universitat Complutense de Madrid, entre d'altres.