El govern de Manresa fa públiques les carteres dels seus regidors

Àrea de Serveis generals, presidida per Pere Massegú

Regidoria de Presidència

Regidoria d'Hisenda

Regidoria de Recursos Humans i Govern Obert

Regidoria de seguretat Ciutadana

Àrea de Territori, presidida per Carles Garcia

Regidoria d'Urbanisme i Mobilitat

Regidoria de Via Pública i Ciutat Intel·ligent

Regidoria d'Acció climàtica

Regidoria d'Habitatge, Centre Històric i Llicències

Àrea de Desenvolupament Local, presidida per Joan Vila

Regidoria d'Indústria, Turisme i Coneixement

Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria

Regidoria de Comerç

Àrea de Drets i Serveis a les Persones, presidida per Mariona Homs

Regidoria de Drets Socials i Persones Grans

Regidoria de Cultura i Llengua

Regidoria d'Educació

Regidoria d'Acció Comunitària

Regidoria d'Esports i Salut

Regidoria d'Infància i Joventut

Regidoria de Feminismes i LGTBI

Regidoria d'Ocupació

Marc Aloy (ERC)

Marc Aloy Foto: AjM

Anjo Valentí (PSC)

Anjo Valentí Foto: AjM

Mariona Homs (ERC)

Mariona Homs Foto: AjM

Joan Vila (Impulsem)

Joan Vila Foto: AjM

Montserrat Clotet (ERC)

Montserrat Clotet Foto: AjM

Mariana Romero (PSC)

Mariana Romero Foto: AjM

Carles Garcia (ERC)

Carles Garcia Foto: AjM

Pere Massegú (PSC)

Pere Massegú Foto: AjM

Pol Huguet (ERC)

Pol Huguet Foto: AjM

Tània Infante (ERC)

Lluís Vidal Sixto (ERC)

Lluís Vidal Sixto Foto: AjM

Isabel Sánchez (PSC)

Isabel Sánchez Foto: AjM

Jesús Alonso (Impulsem)

Jesús Alonso Foto: AjM

El govern deha fet públic el seu cartipàs aquest divendres. Unque serà efectiu a partir de dilluns després que l'alcalde de la corporació hagi signat el decret. El cartipàs defineixque tindran tres regidors d'ERC, tres del PSC i un d'Impulsem. Així,, del PSC, serà primer tinent d'alcalde;, d'ERC, serà segona tinent d'alcalde;, d'Impulsem, serà tercer tinent d'alcalde;, d'ERC, serà quarta tinent d'alcalde;, del PSC, serà cinquena tinent d'alcalde;, d'ERC, serà sisè tinent d'alcalde, i, del PSC, serà setè tinent d'alcalde.Lade cadascun dels regidors, així com la designació dees farà "previsiblement" la propera setmana, en el marc de la celebració del. L'alcaldeha incidit en destacar "els projectes encetats l'any passat, molts dels quals estan avançats i amb dotació pressupostària", però que les carteres del govern també d'han organitzat de manera que "es pugui donar resposta" al desencís de la població que es va mostrar a les eleccions. "S'incidirà en la neteja, el manteniment, la seguretat, el civisme, l'habitatge i el treball", ha especificat.A nivell orgànic, lesdefinides s'agruparan el les quatre àrees amb les quals estava organitzat l'Ajuntament.Les carteres has estat repartides de manera quegestionarà Alcaldia, Presidència, Drets Socials i Persones Grans, Recursos Humans i Govern Obert, Urbanisme i Mobilitat, Acció Climàtica, Educació, Cultura i Llengua, Comerç, Ocupació i Emprenedoria, i Acció Comunitària; elgestionarà Seguretat Ciutadana, Esports i Salut, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Hisenda, Cooperació, Feminismes i LGTBI, i Infància i Joventut, iportarà les d'Indústria, Turisme i Coneixement, i Habitatge, Centre Històric i Llicències.AlcaldeRegidor de Seguretat CiutadanaRegidor d'Esports i SalutRegidora de PresidènciaRegidora de Drets Socials i Persones GransPortaveu del governRegidor d'Indústria, Turisme i ConeixementRegidora de Recursos Humans i Govern ObertRegidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligentRegidor d'Urbanisme i MobilitatRegidor d'HisendaRegidor de CooperacióRegidor d'Acció ClimàticaRegidor d'EducacióRegidora de Cultura i LlenguaRegidora de ComerçRegidor d'Ocupació i EmprenedoriaRegidor d'Acció ComunitàriaRegidora de Feminismes i LGTBIRegidora d'Infància i JoventutRegidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències