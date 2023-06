Xavier Massó deixa la direcció del projecte de la Fàbrica Nova mig any després d'entrar-hi

deixa el càrrec de director del projecte de lade Manresa per incorporar-se alde la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) li agraeixen la feina feta durant aquests mesos, que consideren "clau per a l'arrencada d'un projecte que ambdues institucions seguiran impulsant".Gerent de ladel 2018 al 2022, Massó va agafar el càrrec de director de la Fàbrica Nova el gener d'enguany . Durant aquest temps, ha estat treballant la definició del projecte, la coordinació amb els agents que hi participen i l'apropament a agents externs -per tal de donar-lo a conèixer-, la proposta de viabilitat i finançament, o la coordinació tècnica, entre altres.Durant aquests mesos s'ha dut a terme lade col·laboració amb la UPC per assumir les despeses del projecte, s'ha contractat elde l'edifici patrimonial, s'ha avançat en la tramitació de laper part del ministeri de Ciència i Innovació i s'ha aprofundit en elgeneral del projecte. En aquesta línia, s'ha fet la contractació d'un equip d'arquitectura per definir els usos i organització de l'edifici i l'ordenació de tot l'àmbit.Les tasques que feia Massó seran assumides provisionalment, d'acord amb la UPC, per la coordinadora general de l'Ajuntament de Manresa,