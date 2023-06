Una artista manresana, entre l'equip de «coaches» de l'«Eufòria Campus» d'aquest estiu

Coordinar el departament de cant de l'd'aquest estiu. Aquest ha estat l'encàrrec que l'organització de lesvinculades al talent xou d'èxit de TV3ha fet a la cantant i compositora de Manresa. Ella, juntament amb una desena de professionals més, serà una de lesque elsparticipants tindran al llarg delsque dura campus; un campus que arrencarà el 2 de juliol i s'allargarà fins al 12 d'agost, i que es dividirà end'una setmana cadascun. Així, el primer torn serà del 2 al 8 de juliol; el segon, del 9 al 15; el tercer, del 30 de juliol al 5 d'agost, i el quart, del 6 al 12 d'agost. El nombre màxim de places per tongada és de 150, i ja fa setmanes que van, evidenciant, un cop més, elen què s'ha convertit el programa presentat per Miki Núñez i Marta Torné.Amb els paisatges de lade fons, els prop dea l'Eufòria Campus duran a terme les activitats lectives i faran vida a la, un immensubicat al petit poble de Sant Ferriol i amb més de vint anys de trajectòria. En aquest espai, els infants i adolescents (tots ells, d'entre 8 i 14 anys) rebrande cant, de coreografia i d'interpretació;de maquillatge, art o decoració d'escenaris, id'exconcursants i membres de l'equip d'Eufòria. Dintre d'aquest trenca-closques formatiu, Berta Sala serà la que capitanejarà el, format perdel sector que seran les encarregades de preparar els nens i nenes per a la, que se celebrarà el darrer dia de campus, amb la presència de les famílies.