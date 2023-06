Els casals d'estiu del CAE i La Xarranca compten amb 850 infants inscrits arreu del Bages

Elsque organitza elacolliran un total de 850 infants al llarg de diverses poblacions de la comarca del Bages, tenint l'epicentre de la seva activitat en els centres educatius de. En aquest sentit, els set casals que es duran a terme obriran les portes el pròxim 26 de juny i finalitzaran el divendres 28 de juliol, de dilluns a divendres de 09 del matí a 1 del migdia.En relació a les, les entitats han contractat 44 professionals qualificats del món del lleure per dur a termeal llarg de cada jornada.Com a novetat d'aquest any, el CAE i La Xarranca ha oferta diferents infants. A més a més, l'entitat proporcionarà el servei deper atendre les necessitats dels petits.Pel que fa a la temàtica dels casals d'enguany, Perduts en el temps, està ambientada en les aventures i les intrigues de l'(ATOPET) que haurà de vetllar per l'equilibri de totes les èpoques i espais temporals procurant que els viatgers del temps no alterin l'equilibri de l'univers.Totes aquelles persones que vulguin apuntar-se als casals, encara disposen de set dies previs al començament de la setmana del casal per inscriure's.