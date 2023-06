El Cafè del Fòrum Universitat Empresa convida al món empresarial a apropar‑se a la UPC Manresa

Una cinquantena de representants del món de l'i de lesde las'han trobat aquest dimecres alque ha organitzat laa les seves instal·lacions en el marc del programa delEl Cafè del Fòrum Universitat Empresa té per finalitat posar sobre la taula temes d'interès comú d'i mostrar com es poden relacionar, enfortint així la unió i col·laboració entre la Universitat i les empreses.La jornada va començar a la sala d'actes de la UPC Manresa on, el seu director,, i, presidenta de la, van donar la benvinguda als assistents. Seguidament van donar pas a la ponència Acostar-se a la UPC: Emprenedoria a la Universitat a càrrec de, entreperneurship & innovation manager delde la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).La sessió va continuar amb la taula rodona Exemples d'emprenedoria de la UPC Manresa en la que van participar, estudiant de doctorat i una de les participants del concurs per crear unadins la convocatòriade l', alumne de l'escola i fundador de l'empresa, i, cofundador de la cooperativa, una cooperativa d'enginyeria. Tres exemples d'emprenedora diferents que ens van explicar els seus protagonistes. La taula va estar moderada per, promotora de R+I de la UPC.El tancament de l'acte va anar a càrrec del vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC,, i de la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central,. Finalitzades les presentacions, es va establir converses al voltant d'un petit esmorzar.És el quart any que es realitza aquesta activitat, dins del marc del Fòrum Universitat Empresa, amb l'objectiu d'enfortir les complicitats entrede la Catalunya Central i la Universitat.