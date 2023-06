​La Fundació Cardona Històrica presenta el seu programa de cursos 2023-24

Noves propostes innovadores al centre històric

Obert el període de reserves

La(FCH) ha presentat el programa de visites i activitats didàctiques del curs 2023-24 adreçat a tots els centres educatius de Catalunya amb l'objectiu de donar a conèixer elSota el nom d', l'àrea dels Serveis Educatius de la FCH ha previst per al nou curs un total de 23 propostes dirigides a tots els nivells educatius, des d', per tal de divulgar el patrimoni històric i natural de Cardona.Hi ha programadesadaptades a cada nivell a la Muntanya de Sal, al Castell i al Centre Històric,(tallers educatius d'experimentació i descoberta del patrimoni) iamb un format amè i alhora educatiu.Aquest serà el programa educatiuofert per la Fundació Cardona Històrica des de la seva creació. S'ha renovat el format de les activitats complementàries ja existents (tallers educatius) i a més s'incorpora un de nou: Experimentem i ens divertim amb les sals de Cardona dirigit a Educació Infantil i Primer Cicle de Primària.També s'incorpora la visita teatralitzada Geotok, la vuitena meravella, que ja s'ofereix alels caps de setmana, al programa educatiu tot adaptant-la al format escolar.La Fundació també presenta dues activitats noves per tal de conèixer eldel Centre Històric adreçades a primària i secundària. Es tracta de Llampdesal i Expedient 17/11, basades en la tecnologia i la competició per equips.Llampdesal, dirigida a l'alumnat de Primària, és una activitat gamificada per descobrir elde, la seva història i les seves curiositats. És una barreja de conte, joc de pistes i aventura.Els alumnes, dividits en equips, hauran de resoldre una sèrie d'enigmes relacionats amb els principals punts d'interès del centre històric.Expedient 17 / 11, dirigida a l'alumnat de secundària, també es desenvolupa al centre històric i a través de la gamificació combina, dos dels conceptes que més motiven els joves d'entre 12 i 16 anys. Dividits en equips, amb l'ajut d'un dossier i un smartphone o tablet, s'hauran d'orientar per anar resolent els diferents enigmes escampats pel nucli antic.Tota l'oferta educativa es pot consultar a l'apartat Escoles de la web i es poden reservar les visites i activitats per al nou curs via formulari o bé contactant amb el departament de Reserves ( informacio@cardonaturisme.cat ).