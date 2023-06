Sant Fruitós es vestirà de Festa Major a partir del 27 de juny

Dies de Batibull

La banyada nocturna

Gruix d'actes de la Festa Major

Tancament de la Festa Major

La Festa Major inclou altres activitats

viurà la Festa Major d'Estiu 2023 des del dimarts 27 de juny i fins al dilluns 3 de juliol amb els escenaris deli elcom a punts principals on se celebraran tota mena de propostes de cultura per a tots els gustos.Com ja és habitual el tret de sortida el donarà la festa infantil, el, i tancarà el programa el monòleg d'humor del dilluns al vespre.Durant tot el cap de setmana s'han programat propostes diverses per tal que tots els veïns puguin gaudir-ne.Ladels petits de casa, el Batibull, serà els dies 27, 28 i 29 de juny, amb tres tardes de propostes diferents sota el Cobert de la Màquina de Batre.El dimarts 27 l'encetarà elamb l'aparició dels personatges de la festa, el, eli lai la tradicional cercavila ambi els. A continuació arribarà elamb l'espectacle Live! de, amb il·lusionisme i grans dosis d'humor.El dimecres 28 de juny serà la tarda delamb la proposta deamb, un espectacle esbojarrat on podran participar-hi petits i grans. Al finalitzar l'espectacle es podrà participar en un taller de circ familiar.Finalment, el darrer dia de la festa infantil tocarà moure l'esquelet en elamb la cantautora imprevisiblequi presentarà el seu espectacle Funtàstic on farà sortir a la pista de ball a petits i grans.També es podrà participar en un taller de fer bombolles de sabó a càrrec de l'espai socioeducatiuDurant els tres dies del Batibull, l'de la Màquina de Batre serà sota el Cobert, de les 10 del matí a les 12 del migdia, per tal que tots els nens i nenes puguin gaudir-ne.La nit del dimarts 27 de juny, des de 2/4 d'11 i fins a la 1 de la matinada, petits i grans podran fer passar la calor amb la tradicional, una nit on les piscines municipals amplien l'horari i s'instal·len. Aquesta activitat estarà amenitzada per un DJ.Aquesta activitat té un aforament limitat i cal treure entrada al preu de 2 euros al web de l'Ajuntament de Sant Fruitós . Els beneficis d'aquesta activitat es destinaran a la2024. Els menors de 13 anys hauran d'anar acompanyats.El gran gruix d'activitats de la Festa Major començarà el divendres 30 de juny a les 8 del vespre sota el Cobert de la Màquina de Batre amb l'acte de proclamació dede Sant Fruitós de Bages i a continuació la ballada de sardanes amb laA partir de les 9 del vespre, el Bosquet es convertirà en l'escenari de la, on l'oferirà diferents quadres de ball i posteriorment es podrà ballar al ritme de la rumba de la formació santjoanencaA 3/4 de 12 de la nit arribarà al Cobert una de les grans propostes musicals, elamb el popular grupque portaran dalt de l'escenari el seu darrer treball Rosa permanent.I per tancar la primera de les nits de Festa Major no podia faltar la sessió del santfruitosencqui ja s'ha convertit en un clàssic en les festes del municipi i que punxarà fins a 2/4 de 4 de la matinada.La matinal del dissabte 1 de juliol començarà amb una proposta que es va iniciar la passada Festa Major: lesper algunes persones del municipi. Enguany es visitarà el, una torre quadrangular que s'alça en aquest edifici que està declarat com a Bé Cultural d'Interès Local. Les visites seran de les 9 a les 11 del matí i caldrà reservar prèviament entrada. L'accessibilitat a aquest emplaçament és limitada, per la qual cosa es tracta d'una activitat no adreçada per persones amb mobilitat reduïda.A partir de les 8 del vespre la pista del Bosquet acollirà una sessió deamb. El Cobert de la Màquina de Batre serà l'espai on hi haurà festa i música non-stop fins ben entrada la nit. A partir de 2/4 de 12,portarà la nit més gamberra fent-nos cantar i ballar amb grans hits de tota la vida. Aquesta formació femenina, amb la santfruitosenca, presentaran una proposta fresca intensa i divertida. Agafarà el relleu el, qui punxarà fins a 2/4 de 4 de la matinada.El matí de diumenge començarà amb una matinal de cultura popular sota el Cobert a partir de les 12 del migdia amb lesde l'i eldel municipi. A partir de 2/4 de 2 hi haurà un vermut popular amenitzat musicalment pels membres delA les 7 de la tarda a la pista de l'escola Monsenyor Gibert, també es podrà gaudir de les actuacions de dansa i gimnàstica dels grups del. I com ja és tradicional, la tarda del diumenge arriba el concert de Festa Major, a les 7 de la tarda sota el Cobert, enguany amb l'orquestrai posteriorment, a partir de les 10 de la nit, el gran ball de Festa Major que enguany comptarà amb una breu exhibició de balls a càrrec de l'El dilluns 3 de juliol darrer dia de Festa Major, i festiu al municipi, arriba una de les novetats del programa d'enguany amb un concert de tarda, la proposta, a càrrec de la, un concert d'estàndards de jazz format per catorze peces harmonitzades peri sota la direcció de. Serà a les 7 de la tarda sota el Cobert.A partir de les 9 del vespre, tothom qui ho desitgi podrà participar en el. En aquest escenari, a 3/4 de 10 del vespre, s'anunciaran les propostes guanyadores de la tercera edició del pressupost participatiu del municipi.La Festa Major d'estiu del municipi finalitzarà, com ja és tradició, amb una nit d'humor, que aquest any portarà a l'escenari del Cobert aamb el seu espectacle Locus Operandi.El dimecres 28 de juny se celebrarà la segona marxa popularamb sortida a les 8 del vespre sota el Cobert i posterior sopar amb sessió de DJ. Aquesta proposta se celebra en elEl dijous 29 de juny el Bosquet es convertirà un any més en l'escenari del, una proposta on es combinen propostes gastronòmiques i de vins de diferents DO en una vesprada amb ambientació musical a càrrec de DJ.Les activitats nocturnes comptaran amb unper tal de poder garantir un espai d'ocii també amb la presència delsqui vetllaran per oferir informació als i joves sobre consum responsable, comportaments sexistes, o situacions que es poden desenvolupar en els espais de festa.Aquesta setmana totes les llars del municipi ja han començat a rebre el programa de mà detallat de totes les activitats i la informació es podrà trobar actualitzada a la web municipal i a les xarxes socials de l'Ajuntament.