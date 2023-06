Aigües de Manresa inicia la reposició de la xarxa d'aigua potable a la carretera de Santpedor

Afectacions de trànsit per la primera fase dels treballs

ha iniciat les obres de reposició de la xarxa d'aigua potable a la, entre la plaça Mallorca i la plaça Bonavista, una actuació que té una durada aproximada de dotze setmanes i un pressupost de 295.550 euros. Aquesta setmana s'estan fent treballs previs -sense afectació al trànsit- que consisteixen ende serveis. La setmana vinent arrenca el gruix de l'actuació, que causarà diverses afectacions al trànsit de vehicles i vianants.Està previst que els treballs es facin. La primera es posa en marxa dimarts vinent, 27 de juny, i afectarà la carretera de Santpedor, en el tram situat entre el carrer Menorca i el carrer Creu Guixera. La segona fase es preveu per al 17 de juliol i afectarà el tram de carretera entre el carrer Creu Guixera i el carrer Sant Antoni Maria Claret. La tercera i última fase engegarà el 29 d'agost i afectarà el tram entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i la plaça Bonavista.Dimarts 27 de juny arrenca la primera fase de treballs a la carretera de Santpedor, al tram situat entre la plaça Mallorca i el carrer Creu Guixera.Durant l'actuació esde la carretera de Santpedor en direcció a la plaça Mallorca des del carrer Creu Guixera i es mantindrà el sentit de circulació en direcció a la plaça Bonavista. Els vehicles que circulin per la carretera de Santpedor en direcció a la plaça Mallorca es desviaran pel carrer Creu Guixera (que s'ordenarà en sentit únic de circulació de carretera de Santpedor en direcció a carrer Llibertat), carrer Llibertat i carrer Doctor Trueta per accedir de nou a la carretera de Santpedor.Esen l'àmbit d'afectació de les obres (Ctra. Santpedor) i en els carrers Llibertat i Doctor Trueta per garantir el pas dels vehicles de transport públic de viatgers.Els vehicles que circulin pel carrer Séquia i la plaça Mallorcaper la carretera de Santpedor en direcció a la plaça Bonavista. L'accés de vehicles al carrer Torras i Bages, passatge Dipòsits Vells i passatge Torras es farà des de la carretera de Santpedor provinents de la plaça de la Creu.El serveien la Línia 8 Perimetral-Estacions (direcció RENFE) es veurà afectat pels desviaments de trànsit establerts. Consulteu les afectacions del servei a través del web de Manresa Bus o bé al telèfon 93 875 71 50.