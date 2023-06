Doble premi per al Baker Street del Lacetània a la gala Atrapallibres i Protagonista Jove

Un projecte per promoure el plaer de la lectura

Una alumna delde l'deva ser guardonada a la gala dels premis, que es va fer el passat 14 de juny al teatre Kursaal., de segon d'ESO, es va endur el premi a la millor crítica literària amb el seu escrit sobre El noi del diari. D'altra banda, el propi projecte del Cercle literari de Baker Street, creat i coordinat per la bibliotecària de l'institut,, i la professora de literatura,, va obtenir el guardó a la millor tasca de mediació literària en la categoria de Protagonista Jove.El Premi Atrapallibres i Protagonista Jove és el certamen literari de Catalunya en el qual els joves són el jurat que decideix quines són les millors obres de lapublicades en català l'any anterior. Enguany hi han participat prop d'11.000 infants i joves.El Cercle literari de Baker Street és un projecte que s'ha posat en marxa aquest curs a l'Institut Lacetània amb l'objectiu deentre l'alumnat del centre. S'adreça a totes aquelles persones que estimen la literatura, gaudeixen de la lectura i no conceben el paradís sense una bona biblioteca. I va més enllà d'un simple club de lectura, ja que pretén donar visibilitat i prestigiar el gust per la literatura, la descoberta de nous horitzons literaris i fomentar l'hàbit lector i cultural, de la mà de les dues mediadores literàries i responsables de les diferents activitats que s'hi porten a terme.L'alumnat participant ha desenvolupat unsobre obres literàries i culturals a través de trobades de conversa literària a la biblioteca de l'institut i debats virtuals al blog del Cercle, pensats i coordinats acuradament amb l'objectiu que no només es llegeixi sinó que també es vagi obrint la porta a la: els joves analitzen l'obra comentada des de la calma i la presa de consciència que un llibre és quelcom més que una història escrita.A més, en el marc del Protagonista Jove, s'ha assistit ai de cara al curs vinent està previst fer activitats d'escriptura creativa, tallers, itineraris i constel·lacions literàries, cinefòrums i, en definitiva, tot allò que pugui ser engrescador i tingui a veure amb el món del llibre, la comunicació i la cultura, sempre en un ambient distès i inclusiu, capaç d'englobar alumnes de qualsevol edat o nivell acadèmic. El Cercle no només busca formar d'una manera lúdica, sinó també crear un espai confortable de complicitat necessari per als amants de lectura i els llibres, on compartir l'experiència literària i convertir-la, també, en una experiència de vida.