El 19è Mundialet Intercultural de futbol de Manresa arrencarà dissabte al Congost

L'acte d'inauguració de dissabte

Calendari del Mundialet

Categoria Absoluta

Grup A: Argentina-Gàmbia-Hondures

Grup B: Equador-Bolívia-Uruguai

Grup C: Colòmbia-Paraguai-Xile

Grup D: Marroc-Brasil-Senegal

Dissabte 24 juny

Diumenge 25 de juny

Dissabte 1 de juliol

Diumenge 2 de juliol

Dissabte 8 de juliol

Diumenge 9 de juliol

Diumenge 16 de juliol

Quarts de Final

Dissabte 22 de juliol

Semifinals

Dissabte 29 de juliol

Final

Categoria Veterans

Grup A: Paraguai-Equador-Catalunya

Grup B: Bolívia-Andorra-Perú

Grup C: Qatar-Colòmbia-Mèxic

Grup D: Marroc-Hondures-Holanda

Diumenge 25 de juny

Dissabte 1 de juliol

Diumenge 2 de juliol

Dissabte 8 de juliol

Diumenge 9 de juliol

Dissabte 15 de juliol

Quarts de final

Diumenge 16 de juliol

Quarts de final

Diumenge 23 de juliol

Semifinal

Dissabte 29 de juliol

Final

Futbol femení (futbol 7)

Grup A: Argentina-Marroc-Equador

Grup B: Paraguai-Espanya-Hondures

Diumenge 2 de juliol

Diumenge 9 de juliol

Diumenge 16 de juliol

Diumenge 23 de juliol

Semifinal

Dissabte 29 de juliol

Final

Tot és a punt per a la celebració delque enguany celebra la seva 19a edició. Serà aquest dissabte, 24 de juny, a les 5 de la tarda, a les instal·lacions de l', i amb l'objectiu de tornar a fer d'aquesta tradicional competició futbolística una eina de convivència que reflecteix la grand'una ciutat amb població originària de 106 països i el 20% deAl llarg de tots aquests anys, l', de suport a la infància i la joventut, l'organitzador del Mundialet, ha aconseguit unir al seu voltant moltes col·laboracions i voluntats, entre altres, la, l'i l'Per continuar afavorint l'entre la població i ciutadania resident a Manresa originària, al Mundialet s'hi trobaran equips que agrupen manresans i manresanes de països provinents d', o bé ja nascuts aquí.El nova edició d'aquesta gran festa esportiva i social ha estat presentada aquest dimarts, a la plaça Major, per l'alcalde de Manresa,, representants de l'organització (); de la Federació Catalana de Futbol () i dels equips participants, amb l'esperança que el Mundialet torni a ser un èxit esportiu i festiu.El dia de la inauguració serà aquest pròxim dissabte 24 de juny a les 5 de la tarda a l'Estadi del Congost amb la. El torneig es disputarà fins al dissabte 29 de juliol en lesA laparticiparan dotze equips, en representació de dotze països diferents, dividits en quatre grups: Argentina, Gàmbia, Hondures (grup A); Equador, Bolívia, Uruguai (grup B); Colòmbia, Paraguai, Xile (grup C), i Marroc, Brasil, Senegal (grup D).A laparticiparan dotze equips, també dividits en quatre grups: Paraguai, Equador, Catalunya (grup A); Bolívia, Andorra, Perú (grup B); Qatar, Colòmbia, Mèxic (grup C), i Marroc, Hondures, Holanda (grup D).A laparticiparan sis equips dividits en dos grups: Argentina, Marroc, Equador (grup A), i Paraguai, Espanya, Hondures (grup B).Elsdels campionats del Mundialet al llarg dels anys han estat els següents: Senegal (2004), Catalunya (2005), Guinea Conakry (2006), Senegal (2007), Guinea Conakry (2008), Marroc (2009), Espanya (2010), Senegal (2011), Argentina (2012), Paraguai (2013 i 2014), Bolívia (2015), Marroc (2016), Argentina (2017), Xile (2018), Paraguai (2019); (Sense guanyador-pàndemia 2020 i 2021); i Argentina (2022).17.00 h -18.00 h. Acte d'inauguració del Mundialet18.30 h: Argentina-Hondures20.30 h: Equador-Uruguai18.00 h: Marroc-Brasil20.00 h: Colòmbia-Xile18.00 h: Senegal-Brasil20.00 h: Paraguai-Colòmbia18.00 h: Equador-Bolívia20.00 h: Argentina-Gàmbia18.00 h: Paraguai-Xile20.00 h: Senegal-Marroc18.00 h: Gàmbia-Hondures20.00 h: Uruguai-BolíviaDissabte 15 de juliolQuarts de final18.00 h: 1r Grup A-2n Grup C20.00 h: 1r Grup B-2n Grup D18.00 h: 1r Grup C-2n Grup A20.00 h: 1r Grup D-2n Grup B18.00 h: Guanyador Grup A-Guanyador Grup B20.00 h: Guanyador Grup C- Guanyador Grup D16.00 h: 3r – 4t lloc20.00 h: Final absoluta16.00 h: Equador-Paraguai16.00 h: Qatar-Mèxic17.00 h: Marroc-Holanda17.00 h: Bolívia-Perú17.00 h: Paraguai-Catalunya17.00 h: Andorra-Perú16.00 h: Colòmbia-Mèxic16.00 h: Holanda-Hondures17.00 h: Catalunya-Equador17.00 h: Bolívia-Andorra17.00 h: Marroc-Hondures17.00 h: Qatar-Colòmbia17.00 h: 1r Grup A -2n Grup C17.00 h: 1r Grup B -2n Grup D16.00 h: 1r Grup C-2n Grup A16.00 h: 1r Grup D-2n Grup B19.00 h: Guanyador Grup A-Guanyador Grup B20.00 h: Guanyador Grup C-Guanyador Grup D17.30 h: 3r -4t lloc18.30 h: Final veterans17.00 h: Argentina-Marroc17.00 h: Paraguai-Espanya17.00 h: Hondures-Espanya17.00 h: Equador-Marroc17.00 h: Argentina-Equador17.00 h: Paraguai-Hondures18.00 h: 1r A - 2n B18.00 h: 1r B- 2n A17.30 h: 3r-4t18.30 h: Final femenina