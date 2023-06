L'Avinent Manresa enviarà atletes a la Nucia i a Jerez de la Frontera

Atletes de l'es desplaçaran aquest cap de setmana a(Marina Baixa) i a(Cadis) on prendran part al 22èa l'aire lliure i al 58è, respectivament.Quatre atletes sub16 de l'entitat es desplaçaran fins a la població alacantina. L'atleta manresana amb millors opcions és la saltadora, que surt quarta en el rànquing de perxa sub16 d'aquest 2023.La tanquistaatesora l'onzena millor marca en els 100 metres tanques, de manera que lluitarà per accedir a les semifinals i, posteriorment, a la final. També hi seran presents la velocistaen els 100 metres llisos, i la tanquista, en els 300 metres tanques.Per altra banda, tres atletes màster de l'Avinent Manresa viatjaran a la població andalusa.participarà en els 400 i 800 metres llisos M50;ho farà en 100 i 200 metres llisos, llargada i altura M65, iprendrà part en les finals de pes, disc i martell pesat M60.