Les piscines municipals de Sant Fruitós obren temporada aquest dijous

Abonaments

Descompte empadronat : DNI o certificat d'empadronament (en el cas d'empadronaments recents).El personal de consergeria podrà fer la comprovació dels empadronaments.

Descompte de família nombrosa o monoparental : carnet acreditatiu

: carnet acreditatiu Pensionista: còpia del full de la pensió de la Seguretat Social.

Cursets de natació

Aquest dijous, lesde Bages inicien laampliant l'horari d'obertura de l'equipament. Enguany el recinte, una hora abans del que es feia habitualment, i, de dilluns a diumenge.La temporadaDesprés d'una setmana d'obertura d'abonaments només per a lesa Sant Fruitós de Bages, a partir d'aquest dimecres, i durant tota la temporada d'estiu, els abonamentsqui ho desitgi. Elsdels abonaments i de l'accés puntual es poden consultar en aquest enllaç Les tramitacions es realitzaran presencialment a les piscines, de dilluns a divendres, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda. Per a realitzar la sol·licitud caldrà disposar delo del llibre de família, i acreditar la condició dels descomptes amb la següent documentació:Elsper a infants de 3 a 12 anys, es faran del 4 al 28 de juliol, i les inscripcions s'hauran de realitzar en línia, del 12 al 25 de juny, a través d' aquest enllaç Els cursets seran des de les 4 de la tarda i fins a 2/4 de 7 del vespre, en torns de 45 minuts.de 30 euros per a infants abonats a la piscina i de 36 euros per als no abonats.