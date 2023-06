Set noves «Cançons Salades» dels manresans Petit & Nuna per donar la benvinguda a l'estiu

Sempre han tingut una debilitat especial pel. A banda de ser l'abanderada de la, diuen, també és una xifra que els aportai harmonia. I d'aquí que tots els seus(sis, fins al moment) tinguin. Aquest divendres, però, en publicaran un de nou,, que es convertirà en el. Es tracta d'una feta que, tenint en compte les seves predileccions numèriques, els fa especial il·lusió. Potser per això, elha decidit gravar un vídeo especial per anunciar l'arribada del, cosa que mai abans havia fet amb cap dels discos anteriors.Sigui com sigui, aquest moment d'havia d'arribar en un moment o altre, sobretot tenint en compte que la idea de(el Petit) i(la Nuna) és seguir engrandint la part discogràfica del seu projecte conjunt; un projecte que va néixer l'anyi que, a banda d'enregistrat i produir, també ofereix, creació dede baix, guitarra, piano, cant, harmonia i llenguatge musical, alhora que col·labora en altresEn el cas que ens ocupa, i com ja avançàvem, el que ara és noticiable és la setena incursió discogràfica de Petit & Nuna, que podrà escoltar-se íntegrament a partir d'aquest divendres.és lad'una iniciativa que la parella (tant artística com sentimental) va començar l'i que pretenia, cada, llançar un àlbum-recull de set temes, quatre dels quals serien propis i tres, versions de composicions d'. Van decidir batejar el primer CD amb el nom de Cançons Dolces (Vol. 1). El Nadal següent va venir el volum 2; el 2020, el tercer, i el 2021, el quart. Entre el penúltim i l'últim, però, a Blanes i Garcia se'ls va acudir una altra: ¿Per què no feien un Cançons Dolces d'estiu i el batejaven amb el nom de Cançons Salades? I dit i fet: l'del 2021 en naixia el primer volum i el del 2022, el segon.A diferència de les dolces,i de ritme més calmat, les cançons salades tenen un caire més festiu i enèrgic. Pel que fa al volum 3 que està a punt de sortir, els mateixos autors expliquen que hi han entrellaçat, tant clàssics com contemporanis: "Això li dona un", assenyalen. De versions, aquesta vegada han optat per reinterpretar l'del cantautor mexià; l'de la reina del funk, i elde l'immortal. Per acabar, l'àlbum culmina amb una"evocadora i oberta" que combina patrons de bateria complexos amb la contundència de les guitarres i una melodia delicada.