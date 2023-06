Traslladen un home a l'hospital després de ser atacat per un gos a Manresa

Un home ha acabat a l'aquest dimarts a la nit després de sera la plaça Sant Ignasi de. Per motius que encara no es coneixen, un gos que estava subjecte amb corretja pel seu amo s'haque hi havia a prop i se li ha enganxat a la cama, sense que el propietari de l'animal encertés a separar-lo.Els fets han passat poc després de 2/4 de 12 de la nit en una vorera de laquan el gos, de, ha atacat l'home. Per l'hora que han succeït els fets, no es podrà saber lafins dimecres, de manera que no es coneix si ha existit algunade la víctima o el gos ha actuat sense motiu aparent.Fins al lloc de l'incident s'han desplaçat tres patrulles de lai una delssense logotipar. Poc després ha arribat l'ambulància delque, després que els professionals atenguessin el ferit en primera instància, l'han traslladat aAbans de l'arribada policial, quan l'amo de l'animal ha pogut separar-lo de la víctima,cap al carrer Santa Llúcia on ha entrat en el portal de. Malgrat que els agents han picat la porta per fer-lo sortir, l'home. Tot i això, els agents han aconseguit fer unadel gos a partir d'una fotografia que han mostrat als testimonis amb la tauleta.