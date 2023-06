La manresana Clàudia Cots serà la número 7 de Junts a Barcelona a les eleccions espanyoles

La manresanaserà la número 7 a la llista dea Barcelona a les eleccions alque se celebraran el proper 23 de juliol.Cots té 30 anys i és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per a la. Des del 2015 treballa com a project manager al departament de comunicació i màrqueting d'una multinacional del sector de l'automoció aA la capital d'Europa va ser quan Cots es va començar a implicar activament en política. L'any 2019 va formar part de la candidatura de Junts a les llistes europees, encapçalada per. L'any 2020, quan es va formar Junts per Catalunya va ser elegidai va passar a formar part de l'del partit l'any 2022. En aquestes darreres eleccions municipals va ser a l'equip decom a número 9 de Junts per Manresa."Mai he deixat d'estar vinculada amb Manresa i Catalunya. Estimo casa meva. El cor i el cap sempre han estat aquí. Em vaig començar a implicar en política perquè trobo que és de les coses més boniques que pots fer, treballar per a la gent i per al teu país", ha explicat. "A més,del president Puigdemont i els consellers m'ha marcat molt en viure-ho des de Brussel·les i els hi tinc molt afecte. Per a mi és un orgull i tot un repte aquesta oportunitat. Tinc moltes ganes de treballar. Formo part d'una nova generació que hem de continuar lluitant per Catalunya, no podem defallir".La jove candidata subscriu la importància d'anar a votar el pròxim 23 de juliol. "El 23 de juliol s'ha de votar", ha dit. "Entenc el, però, si no omplim nosaltres els escons per defensar el nostre país i les nostres llibertats, els ocuparan aquells que no ens hi voldrien veure allà asseguts", ha recalcat.La llista de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, presentada aquest dimarts a Barcelona, està encapçalada per, seguida per. Clàudia Cots, en la posició número 7, és la bagenca que forma part de la llista en primeres files. A la llista també hi ha una altra manresana, l'exregidora d'Infància, Joventut i Persones Grans a l'Ajuntament de Manresa,, al número 23.