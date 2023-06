El monjo de Montserrat Anton Gordillo serà ordenat sacerdot el proper divendres

El nou prevere

Divendres, 23 de juny, a 2/4 de 5 de la tarda, tindrà lloc a lal'ordenació del monjo de Montserratcom a nou prevere. L'abat, que és qui l'ha escollit per a aquest ministeri d'acord amb el seu Consell, el presentarà al cardenal de Barcelona,, que presidirà la celebració litúrgica i l'ordenarà.L'administració del sagrament es farà dins la celebració de la missa i trobarà el seu punt culminant en lai la. Posteriorment, el nou prevere rebrà els signes propis del seu ministeri:, i també se liamb el crisma.La cerimònia d'ordenació es podrà seguir en directe a través de Montserrat TV "El sentit del prevere és intentar ser, apropar l'amor de Déu a cadascuna de les persones que hom té al voltant, i acostar-les a Déu", afirma Anton Gordillo. Ser prevere, assegura, "és una missió de servei als altres per tal de facilitar-los l'a través de la pregària, el coneixement de Déu i d'un mateix; d'aquesta manera, podran sentir-se estimats i perdonats, créixer en l'autèntica felicitat en el lloc on estem vivint, sempre amb un ull posat en el més enllà".Per tant, conclou queés "fomentar la presència de l'amor entre Déu i la persona humana, per limitada que pugui ser; és a dir, fomentar la caritat envers Déu i també amb les altres persones que ens envolten". Per al futur sacerdot, ser prevere és "potenciar l'esperança en construir un món millor intentant pacificar i alegrar el cor de la persona humana; també és ajudar en eli en el coneixement de Déu i d'un mateix". I això es fa, com afirma el monjo, "intentant comunicar allò que vivim i celebrem en la Missa, en la pregària, en els sagraments, en els que llegim i vivim, en les petites obres de cada dia, en la relació amb les altres persones".Cal recordar que la darrera cerimònia d'ordenació presbiteral i diaconal a Montserrat es va celebrar el 4 de novembre de 2017 . En aquella ocasió, van rebre l'ordenació sacerdotal els monjos Carles Xavier Noriega, Efrem de Montellà i Bernat Juliol, i la diaconal Gabriel Soler i el propi Anton Gordillo.Anton Gordillo va néixer a Barcelona l'any 1965. És doctor enper la Universitat Politècnica de Catalunya, on va exercir de professor de l'àrea de laa les escoles d'enginyeria de Terrassa. Va entrar al Monestir l'any 2007, on va professar solemnement el 8 de setembre de 2013. Va ser ordenat diaca el 4 de novembre de 2017. Actualment, a més de ser el secretari abacial i el responsable d'emissions de Montserrat RTV, Anton Gordillo és el