Antoni Daura pren possessió de la presidència del Montepio

En l'assemblea anual ordinària delcelebrada a la seu de l'entitat aquest dilluns es van aprovar els comptes corresponents a l'exercici 2022. El resultat consolidat és d'unde 174.061 euros, dels quals 56.345 corresponen a la corredoria d'assegurances.Durant el transcurs de l'assemblea es va produir el relleu a la presidència de l'entitat.va prendre el relleu de. Juanola ha exercit el càrrec des de l'any 2015, en una situació difícil per a l'entitat que finalment es va poder reconduir. Actualment el Montepio és una entitati que l'any passat va completar la seva transformació de mutualitat a associació. També cal destacar que l'any 2021 es va crear laamb la finalitat de potenciar tota l'activitat social i d'educació vial que sempre ha caracteritzat al Montepio.Antoni Daura ja ocupava el càrrec dede l'entitat i ara assumeix el màxim càrrec de responsabilitat. Malgrat que ja no formi part de la Junta directiva, Llorenç Juanola seguirà vinculat a l'entitat com a president de la Fundació Montepio, des d'on podrà seguir impulsant les activitats de l'entitat vinculades al territori.Antoni Daura i Jorba és llicenciat en, de professió editor i llibreter i que del 1997 al 2005 va presidir el Centre d'Estudis del Bages. I del 2010 al 2018 el Gremi de Llibreters de Catalunya. Actualment, des del passat mes de març ençà també és president de la(UBIC). Per altra banda, des del 2019 és membre del ple de la. L'any 2020 es va incorporar a la Junta del Montepio i n'ha estat el vice-president des de l'any 2021.Durant l'acte el nou president ha manifestat el seu compromís "per seguir treballant en l'adaptació del Montepio als canvis del moment actual per garantir la seva solvència com aa les nostres comarques".