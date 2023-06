El documental d'Isabel Coixet, «El Sostre Groc», arribarà diumenge a Sant Fruitós

El documental El Sostre Groc de la directoraarribarà aquest diumenge adins eldeL'any 2018 un grup de nou dones van presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l'percomesos entre els anys 2001 i 2008, quan eren unes adolescents. Va ser massa tard. Per por, per vergonya, perquè van trigar molt temps a entendre i digerir el que els havia passat, la denúncia va arribar quani es va arxivar. El que no sabien és que, tot i que el cas havia prescrit, els seus testimonis estaven obrint una porta en la qual, potser, no tot estava perdut.Arran de l'estrena d'aquest documentalva demanar que s'investigués quatre responsables de l'aula municipal, dos homes i dues dones, que haurien comès els abusos o estarien al corrent de la situació i haurien callat. La fiscalia va obrir diligències a causa de l'aparició d'aquests nous casos que no haurien prescrit.Aquest documental ha estat reconegut com adelsElacollirà aquesta projecció el diumenge 25 de juny a 2/4 de 7 de la tarda. Les entrades es poden comprar anticipadament a partir de 3 euros a aquest enllaç