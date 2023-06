La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color verd amb motiu del Dia Mundial de l'ELA

La façana de l's'il·luminarà deaquest dimecres, 21 de juny, en horari de 2/4 de 10 a 2/4 d'11 de la nit. Un any més,s'afegeix així a la iniciativa de la, que sol·licita als ajuntaments de Catalunya que il·luminin de verd façanes d'edificis o elements significatius de la ciutat amb motiu del(ELA). L'objectiu de la campanya Fes un Gest per l'ELA és conscienciar sobre la malaltia i donar suport als afectats i a les seves famílies.L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és unai de, que afecta primàriament les neurones motores de la medul·la espinal, el tronc cerebral i l'escorça motora. A conseqüència d'això, la persona afectada veu alterada la seva, la, lai la, encara que es mantenen intactes els sentits, l'intel·lecte i els músculs dels ulls.Segons dades de la(SEN), l'ELA ja és la tercera malaltia neurodegenerativa més comuna -després de l'Alzheimer i el Parkinson- a l'estat espanyol. Cada any, al conjunt de l'estat, prop de 700 persones comencen a desenvolupar els símptomes de la malaltia.