Detenen dos homes per quinze robatoris en domicilis que havien actuat a Manresa

Agents delsde la comissaria d'Igualada van detenir el passat dijous dos homes de 48 i 42 anys, com a presumptes autors de quinze delictes de, i pertinença a grup criminal. Els detinguts haurien robat, entre d'altres, en habitatges deLes detencions són el resultat d'una investigació oberta el passat mes de febrer arran d'una sèrie de robatoris amb força en domicilis de la comarca de l'Durant el decurs de la investigació, els Mossos van esbrinar que els lladres sempre perpetraven els robatoris amb el mateix modus operandi. Actuaven al matí i en blocs de, fet que els facilitava unaUn cop al lloc triaven un bloc de pisos i(tros de plàstic transparent) entre la porta i el marc. Un o dos dies després tornaven a l'edifici, si el marcador no havia caigut, volia dir que no hi havia ningú i podien accedir a l'interior amb seguretat.Tot seguit forçaven els panys de les portes amb dos mètodes, elo el. El primer és una tècnica que consisteix en l'mitjançant la percussió dels pistons amb claus bump, rossinyols, filferro prim o fil de llana. L'altre mètode consisteix ade la porta i girar les voltes de clau amb un tornavís.El grup,, va cometre robatoris a les poblacions d'Igualada, Manresa, Berga, Terrassa, Martorell i Cerdanyola del Vallès. Sostreien joies, diners i objectes de valor, els quals venien al mercat il·legal.El passat dijous, 15 de juny, es van detenir dos dels presumptes autors a, quan anaven a cometre un robatori en un domicili. L'endemà, els Mossos van realitzardels detinguts, on es van localitzar diversos objectes sostrets i joies, així com eines i estris per poder cometre robatoris.Laper tal de localitzar els altres components del grup.Els detinguts van passar el 17 de juny a disposició delen funcions de guàrdia d'Igualada.