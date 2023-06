Gent fent Poble atribueix a «un error humà» el «like» a una piulada contra Manresa i el seu nou govern

L'agrupació d'electors, que compta amb la majoria absoluta a l'Ajuntament dedes del passat dissabte, ha emès un comunicat on atribueix a un "" el like que el seu perfil de Twitter fa fer sobre una piulada que resava "Foteu tant fàstic com la ciutat" en referència al nou govern de Manresa i a la mateixa ciutat . Per això, assegura que "lamenta" aquest fet ial govern de Manresa i a "qualsevol persona que se".En la notícia que va publicar sobre aquest fet dilluns,ja assenyalava que el like es devia a un error del community manager ja que va ser corregit posteriorment, no pas immediatament com assegura l'agrupació en el comunicat. Malgrat això, Gent fent Poble no desaprofita l'oportunitat dede la peça i denunciar "" que en fa i que, segons assegura, "s'ha" cap a l'agrupació d'electors.El que no assenyala el comunicat de Gent fent Poble és que l'agrupació, representada per l'alcalde, ja vaNacióManresa ien el seu moment presentant una denúncia al, que el magistratde seguida sense donar ni tràmit ni audiència a les parts pel desafortunat argumentari de l'acusació. Vista aquesta via esgotada, ara li queda titllar publicament Fontanals de "".