Detingut per rebentar l'aparador i robar quatre patinets del Miró del carrer Guimerà de Manresa

Agents delsdehan detingut un home aquesta passada matinada de dilluns com a presumpte responsable d'una l'establiment d'electrodomèsticsdelde Manresa.Els Mossos han rebut avís de laa 3/4 de 4 de la matinada per un robatori amb força en una botiga del carrer Àngel Guimerà de Manresa. Per leses veia un home dins la botiga.Quan els agents han arribat al lloc, han vist el. Han fet recerca pels voltants i en un carrer sense sortida pròxim han trobat quatrelligats amb un cable de seguretat. Al final del carrer hi havia una persona amagada, que tenia petits talls i sang a les mans. A més, l'homeque han passat des de la central d'alarmes. Els agents també han comprovat que els quatre patinets eren de la botiga.L'home ha estatacusat d'un delicte de robatori amb força.