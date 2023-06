Dos encàrrecs de l'Ajuntament de Manresa, premis d'Or als Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual

Dos encàrrecs de l'al col·lectiuhan rebut el premi d'Or delsen la categoria de Disseny Gràfic. Es tracta de dos llibres Manresa. Una geografia espiritual i Manresa Hauptbahnhof, premiats en l'apartat de, i de l'exposició Matèria d'exercici, en l'apartatEl col·lectiu Bendita Glòria, format per la manresanai el sabadellenc, ha rebut els guardons aquest mes de juny en una gala a lade Barcelona. El jurat ha premiat, d'una banda, el disseny dels dos volums de l'obra Manresa. Una geografia espiritual i Manresa Hauptbahnhof, uns llibres editats conjuntament peri l'Ajuntament de Manresa i a cura de, vinculats a l'artista alemanyi al seu profund interès per Sant Ignasi de Loiola i la ciutat que el va inspirar. L'altre premi és pel projecte de comunicació gràfica de l'exposició Matèria d'exercici, comissariada per, que oferia una aproximació profana a la figura de Sant Ignasi de Loiola vista des de l'art contemporani. La mostra es va exposar des de finals de novembre de 2022 al gener d'aquest any al. Es dona el fet que ambdós projectes formen part de l'eixdel programa commemoratiu deEls Premis ADG Laus de Disseny Gràfic i Comunicació Visual els concedeix cada any l'del FAD. Els guardons els atorga un jurat format per professionals experts en diferents disciplines amb l'objectiu de promoure el disseny, projectar la importància cultural i econòmica del sector per la societat i per donar suport a l'entorn professional.