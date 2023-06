La Policia Local de Manresa renova quatre motos i tres cotxes i estrena logotipatge

Laha renovat recentmenti ha estrenat eldels vehicles que, tal i com recomana la, incorporant detalls enper millorar-ne la identificació i la visibilitat, a més delEls set vehicles s'han renovat coincidint amb la finalització del. La major part dels vehicles de la Policia Local de Manresasinó que estan vinculats a un sistema de renting. Aquest sistema de gestió delés l'habitual als cossos policials, des dels Mossos fins a diverses policies locals o guàrdies urbanes. El cos també té vehicles en propietat, com les, però són mínims.En els propers mesos finalitzarà en contracte de renting d'altres vehicles, que es renovarani incorporant el nou color groc fluorescent en el logotipatge. Aquest canvi de colors, que s'anirà instaurant a mesura que es renovi el parc, també el va incorporar el cos delsfa mesos, començant per les patrulles que regulen el trànsit.