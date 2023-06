La Plataforma dels pensionistes de Manresa recomana no votar a «la dreta reaccionària» el 23-J

Ladeha distribuït entre els assistents a la convocatòria d'aquest dilluns a la plaça Major un fulletó informatiu amb reflexions sobre la convocatòria de lesper al proper 23 de juliol.En el full, la plataforma invita els ciutadans a exercir el seu dret de vot a la contesa i alhora els recomana no votar "", ja que, consideren hi ha el "perill real" de "perdre lesaconseguides en els darrers anys".La plataforma avisa que no aconsella votar a "cap" però "sí a l'" i "no a la dreta reaccionària".