Carles Playà, nou president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages

La tasca de Joan Soler

Des d'aquest mateix dilluns, l'enòlegés el nou president delen substitució de, que ho ha estat els darrers vuit anys. Carles Playà ha encapçalat l'única llista que s'ha presentat a les eleccions.Amb molts anys de recorregut relacionat amb el vi, actualment Playà és el responsable del projecte, una iniciativa viticultora familiar que després de diverses generacions de la família Playà, recau en mans de l'enòleg.Des de 1994 fins al 2006, Playà ocupa la presidència de l'i va ser elegit primer degà del, de 2014 fins al 2018. Pel que fa a la carrera com a enòleg, s'hi dedica des de 1984 i ha treballat per diferents cellers de l', passant pelfins al Bages.En aquesta nova etapa, Playà comptarà amb el suport de la vicepresidència de, del, que dirigeix la finca que rau als peus del turó del Collbaix juntament amb. Hi produeixen vins i olis ecològics amb responsabilitat social corporativa.La de vicepresident és una nova figura dins d'aquest mandat. Playà comenta que "la idea d'agafar la responsabilitat amb Josep Maria Claret com a vicepresident és donar-li unper poder treballar conjuntament i aprofundir en el que es porta fent fins ara. El treball fet per Joan Soler els últims anys és molt bo i el que volem nosaltres és anar incorporant coses noves tot mantenint les que s'han fet fins ara".Elshan celebrat les eleccions el 2023 que han comportat renovacions o reposicions de les vocalies que configuren les comissions rectores. Els darrers vuit anys, la DO Pla de Bages ha estat en mans de Joan Soler, enòleg i titular del celler. Soler afirma que durant aquests dos mandats "com a fet rellevant, s'ha mantingut la unitat de criteri i d'acció entre cellers. La quantitat de cellers ha seguit creixent de la mà de la rellevància, la qualitat i la presència dels vins de la zona en els mercats nacionals i internacionals. I el constant creixement de la qualitat i la identitat dels vins del territori s'ha basat en el ressorgiment de lesde la zona".Pel que fa la recuperació del patrimoni, destaca dos convenis: ambManresa, amb qui s'han desenvolupat projectes de reconstrucció de, i l'altre amb, per a la recuperació de varietats històriques dins del projecte de la, que remarca "ha de ser una font d'estudi en el futur per incorporar-les de nou als cellers bagencs".En el terreny de promoció, subratlla la creació de lade la Denominació d'Origen Pla de Bages amb un conveni amb el. S'ha articulat per primera vegada un pla comarcal deen base ja no només als cellers, sinó que també a tot el patrimoni de cultura vinculada al món del vi de la comarca. També la creació de laa Manresa, cada cop més consolidada, com a referent a la capital mentre han seguit col·laborant en el creixement de laa Artés.També s'han fet convenis amb, com a punt de difusió i propagació del coneixement i la cultura dels cellers de la comarca, possibilitant la difusió del seu contingut cultural a espais com ela Sant Fruitós de Bages amb el, lai l'són altres de les entitats amb les que s'ha firmat conveni. A més de la participació i l'ajuda per iniciar els projectes del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi i elLa Denominació d'Origen Pla de Bages, que des deagrupa i protegeix els cellers i els vins elaborats al Bages i part del Moianès, empren aquesta nova presidència amb l'afany de reivindicar i donar a conèixer la llarga trajectòria i tradició vitivinícola donada per un passat molt ric lligat a la vinya i el vi. Una entitat hereva de la que va ser zona amb més vinya de Catalunya a finals del segle XIX arribant a les 27.700 hectàrees i que avui, amb 500 hectàrees, es compromet a recuperar, preservar i conèixer les varietats i el patrimoni que han fet d'aquest un territori únic i excepcional.