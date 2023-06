«Foteu tant fàstic com la ciutat», el «like» inapropiat de Gent fent Poble cap a Manresa i el seu govern

Piulada i comentari d'origen al «like» de Gent fent Poble. Foto: Twitter

Portar diverses comptes d'unapot comportar riscos que provoquin errors i confusions si no s'ési, sobretot, si algun amb algun d'aquests perfils es juga ambper crear o reforçar estats d'opinió, pero per, directament,Això és el que li deu haver passat al community manager de l'agrupació d'electorsdeque amb aquest perfil va clicar el like a una piulada que resava "" en resposta a l'anunci de pacte entre, el. Unes hores després el m'agrada ha estat desactivat.Aquest últim fet, però, no amaga laque li desperta al responsable de xarxes de l'agrupació santfruitosenca ni els, ni, ni, sobretot,, sobre qui està d'acord que li provoca "".Aquest descuit ha tingut lloc aquest cap de setmana, després que Gent fent Poble guanyés abastament les eleccions municipals de Sant Fruitós i també després que Joan Carles Batanés fos investit alcalde . La pregunta seria, quants perfils més a lesgestiona el community manager de Gent fent Poble? I sobretot, per a què els ha fet servir?