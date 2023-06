Sant Joan de Vilatorrada posa a punt la seva Festa Major, que començarà amb la revetlla

Després de la celebració, aquest passat cap de setmana, de lamés antiga del país, la dees posa a punt per arrencar la seva festa més gran, la Festa Major, a partir de laEls actes començaran divendres amb les sardanes a càrrec de lai el pregó de la Festa Major. L'també serà la responsable del concert al vespre. Durant el divendres, arribarà la, hi haurà botifarrada popular, els, cercatasques, ball de revetlla, també amb els Montgrins, i la. Tot plegat abans de laque es portarà a terme, ja, a les 6 del matí de dissabte.Dissabte serà l'hora de la, el concert de l', el sopar popular de colles, l'espectacle de, el, i la música amb Swing Latino,Diumenge serà l'hora dels escacs i de la música electrònica a càrrec d'També hi haurà cultura popular amb la, i unaa càrrec deEl programa de Festa Major finalitza diumenge, però fins ben entrat juliol hi ha altres activitats relacionades.