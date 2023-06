Benvingut Aligué assumeix la presidència del Rotary Club de Manresa - Bages

Un centenar de persones va assistir dissabte a la 34adel, que va tenir com a escenari l'Hotel-Restaurant Ramon de. En el decurs de la vetllada va tenir lloc el tradicional relleu en la presidència del club. El cuinerva ser nomenat nou president del Rotary en substitució de, que ha estat al capdavant del club durant l'últim any.La vetllada va ser un punt de trobada per a totes les persones que formen part del Rotary Club de Manresa-Bages, que promou, des del territori, diferentsa nivell local i també en l'àmbit global.Durant la festa es va ferque ha realitzat el club recentment. Es va destacar en especial la celebració de la 30a edició deli el suport a la joventut del territori, la distribució de 5.000 bosses per, la campanya de recaptació de fons i de sensibilització a favor de la, la continuïtat del-que ja suma 21 edicions-, les sinergies ambi el projecte de restauració del, i la col·laboració amb lesi els cossos d'emergències amb el finançament de tres càmeres de vigilància per evitar incendis forestals.El nou president, Benvingut Aligué, és cuiner actualment jubilat. Ha estat l'ànima del, establiment que va tancar portes l'any 2020. Va entrar al Rotary Club de Manresa-Bages l'any 1988 com a membre fundador.Les prioritats del seu mandat sónque té en marxa el club i, com a novetat, organitzar activitats relacionades ambEls estatuts del Rotary preveuen el relleu presidencial de manera anual.