Model Egiba o com aconseguir tenir les millors gimnastes de l'Estat nedant a contracorrent

El club Egiba té prop de sis-cents associats Foto: AFT

Excel·lint i despuntant

Lorena Medina, Laia Font i Ona Sánchez entrenant davant de Márquez, Font i Casimiro Foto: AFT

Al marge del sistema

Conveni amb el Quercus

Xavi Casimiro amb gimnastes de l'Egiba i una de les quinze entrenadores del club Foto: AFT

Un model únic

Diuen que la història l'escriuen els. Certament, elmarca la diferència: no és el mateix reivindicar-se quan es va sobrat de recursos i d', que fer-ho sense altaveu i les butxaques buides. I això passa amb tot; amb l'també. ¿Qui no va veure, llegir o sentir, encara que fos de resquitllada, que eldeva guanyar lao que elva aconseguir erigir-se com eld'Europa per segona vegada en la seva història? El, a casa nostra, passa per davant de tot. Després venen el, el, el... I al final, albirant-se a la llunyania, hi trobem els anomenats, aquells que per molt singulars, treballosos o meritoris que siguin, no tindran mai eldels capitans del timó.Això,ho sap de sobres. Aquest sallentí de 53 anys porta tota la vida vinculat a la. Primer, en clau de practicant, i més endavant, com a, una faceta que actualment manté i que "després de", ha aconseguit professionalitzar sense necessitat de tenir altres feines complementàries. I no pas perquè l'administració li hagi posat fàcil, sinó per la seva actitud de: "Fins que no vaig tenir el que volia,", diu.I què era el que volia? Ell mateix ho explica: "Vetllar perquè la gimnàstica artística". Així de senzill i de complicat a la vegada, perquè si bé és cert que ara mateix pot presumir de dir que és el fundador del, el camí per arribar fins aquí no ha estat precisament planer. Sense anar més lluny, van haver de passarfins que el principal protagonista d'aquesta història aconseguís veure materialitzat un dels seus objectius primordials, que era disposar d'unesper poder assumir no només la formació gimnàstica d'iniciació i de base, sinó també per entrenar en laDe fet, podríem dir que la seva insistència va ser una de les responsables de l'ampliació i transformació del pavelló del Vell Congost en l'actual, unque dona servei a prop d'un miler d'esportistes de la comarca de les disciplines de bàsquet, judo, patinatge i, òbviament, gimnàstica artística. Fins llavors, Casimiro i les altres dues ànimes de l'-, van passar per fins a quatre espais diferents, tots ells força deficitaris però "amb les condicions mínimes per aconseguirl'esport en qüestió a la ciutat i començar aa les competicions".Instal·lar-se, l'any 2012, al Complex Esportiu del Congost, vaen la història de l'Egiba, un club que ara mateix ronda els(tots ells practicants) i que és l'únic de tot Espanya amb un model que permet a les gimnastes d'elit poder, al cent per cent, la vida esportiva amb l'estudiantil i familiar.Aquest passat dissabte, 17 de juny, l'equip femení de l'Egiba va proclamar-se campió de la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística, la competicióa nivell estatal que se celebra des de fa set anys i en la qual el club manresà sempre ha aconseguit classificar-se. De fet, només hi ha un altre equip a tot l'Estat -el Xelska de Palma- que ostenta aquestA banda d'aquest darrer reconeixement, ja fa deu anys que el club engendrat per Casimiro, Font i Màrquez no para d'engreixar el seui deper sobre de la resta, sobretot pel que fa en categoria femenina. Un parell de dades que il·lustren aquestales trobem, per exemple, en el fet que fa set anys que les úniques gimnastes residents a Catalunya amb el(Deportista de Alto Nivel) són de l'Egiba, o amb què després d'un lapse de vint-i-cinc anys sense tenir-hi presència, Espanya podrà tornar a competir, enguany, en els(la Xina) gràcies a les egibenquesElles dues, juntament amb, són el i les gimnastes amb més projecció del club de la capital del Bages. Sense anar més lluny, tot apunta que de les cinc titulars que formaran part de l'equip femení espanyol per als propers, dues seran de l'Egiba (Lorena Medina i Laia Font). Pel que fa a la masculina,ja va ser present, fa dos anys, a la cita olímpica dei tot apunta que repetirà ael proper 2024.Arribats a aquest punt, potser hi ha algú que es pregunta que com és que amb aquest potencial, les gimnastes que hem citat no van ala entrenar. No és pas que no les hi vulguin, al contrari: totes elles, quan van fer 14 anys, van rebre unadelen què se'ls oferia una beca valorada enper anar-se'n alvallesà. Allò significava entrenar, estudiar i viure allà. "I jo no ho volia de cap manera", recorda Lorena Medina, veïna de: "Amb 14 anys encara ets una nena i necessites tenir lai elsa prop", exclama, tot afegint que "no hi veia cap sentit a marxar de casa i deixar elsde sempre per anar-me'n en un lloc nou amb".Però què se suposava que havia de fer si volia seguir competint en el? Els únics centres d'alt rendiment (CAR) de l'Estat -i, per tant, els a priori més ben equipats i qualificats, i amb garantia assegurada de progrés- eren el de Sant Cugat, el de Madrid i el de Palma. Com s'ho faria per poder, entrenar les hores necessàries per seguir en l'elit i comptar amb un? Casimiro tenia la resposta: com que Medina i la seva família no eren els primers que els havien traslladat aquesta, i partint de la base que "no combreguem amb el sistema ded'elit en un mateix lloc", els de l'Egiba van decidir posar fil a l'agulla i treballar pertotes les esferes vitals de les esportistes tan a prop de casa com fos possible."Sempre que una família rep la carta per anar al CAR, jo els soc molt sincer: els dic que si accepten, no hauran de pagar pràcticament res i que, si es queden a l'Egiba, hi haurà una sèrie deque hauran d'assumir, com el transport per venir i tornar d'entrenar, l'esmorzar i el dinar o l'atenció mèdica professional", narra Casimiro, que continua: "Immediatament després, aquestes famílies em pregunten si és possible rebre la beca de 36.000 euros però seguint a l'Egiba". La resposta que els dona sempre és la mateixa: "No", i és que tal com explica, "es tracta d'un sistema que laté muntat així des de fa molt temps i que només contempla, que és anant al CAR".En aquest sentit, reflexiona, "ells no et deixen penjats, però tampoc et donen opcions: o vius al CAR o vas i vens cada dia, que en el cas de les gimnastes que tenim aquí suposaria unaen trajectes important".Amb tots aquests ingredients sobre la taula, l'entrenador conclou: "Un dels aspectes que fa que les noies decideixin quedar-se és perquè el que elles volen és fer gimnàstica. Per tant, si aquí no només els funciona el que fan sinó que, a sobre, obtenenque les que viuen i entrenen al CAR, quin sentit té que se n'hi vagin?".Com tot esportista d'elit, les gimnastes artístiques necessiten un, que normalment se sol dividir en dues sessions diàries. Si el que volien des de l'Egiba era seguir capitanejant el podi de l'alt nivell sense renunciar a la, el que havien de fer era buscar unde la comarca disposat a adaptar l'horari segons els requeriments dels entrenaments. L'entesa van trobar-la amb l'de Sant Joan de Vilatorrada, que, en connivència amb l'i elde la Catalunya Central, va aconseguir, l'any 2017, esdevenirAmben plantilla i prop de sis-cents usuaris, l'Egiba ofereixper a infants des de 3 anys fins a nois i noies que poden arribar a traspassar la trentena. Segons la voluntat de cada practicant, s'hi troben els no competidors, i els competidors. Dintre d'aquest segon grup, hi ha els(tornejos d'àmbit autonòmic); els de(competicions autonòmiques i estatals), i els de, que es mouen o acabaran movent-se en l'alt nivell."Aquí,", assenyalen els fundadors del club, bo i especificant que "quan veiem que una nena petita téja l'enfoquem perquè acabi competint a l'elit". En aquest sentit, "l'entrenament que els oferim ja és intens, perquè té un". I és aquest fet el que "ens diferencia de la resta de clubs".Potser és precisament per aquest model tan, que a vegades es troben amb reticències: "en més d'una ocasió, laha arrufat el nas quan li he demanat d'inscriure alguna nena amb resultats modestos però que jo veia que tenia potencial, en el seu programa de seguiment de tecnificació". És el cas d'Ona Sánchez, amb qui "vaig haver d'insistir molt perquè l'hi incloguessin", assegura Casimiro. Quatre mesos més tard, aquesta mateixa gimnasta guanyava lai es proclamava. "No ho diem nosaltres; ho mostren els resultats: el que fem aquí funciona perquè ens condueix a l'èxit. Què més necessita l'administració per?", es pregunta Casimiro.