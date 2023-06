La Flama del Canigó arribarà la vigília de Sant Joan a la plaça Major de Manresa

Programa de l'arribada de la Flama del Canigó a Manresa

17.00 h Rebuda de la Flama a la punta Passeig (davant del Conservatori) i trasllat a la Plana de l'Om.

17.30 h Danses d'arreu dels Països Catalans a la Plana de l'Om, a càrrec de Tradiball Endansa i acompanyament musical del grup Giravolt.

18.30 h Cant coral a la Plana de l'Om, amb el Taller de cançons de l'Ajuntament de Manresa.

19.15 h Pujada de la Flama fins a la plaça Major, amb músics de carrer.

19.30 h Encesa del peveter, lectura del missatge a càrrec de Montserrat Vives Jorba i interpretació coral de Muntanyes del Canigó a càrrec de la coral Refilets.

20.00 h Revetlla infantil sense petards (organització: Imagina't)

La, procedent del cim del, serà rebuda aa les 5 de la tarda, a la(davant del Teatre Conservatori), des d'on es durà fins a la, on serà custodiada fins al vespre, amb, per portar-la a la plaça Major en cercavila a 2/4 de 8 del vespre.Després de l'encesa del peveter a la, membre de la primera junta d', farà la lectura del missatge d'enguany, escrit per l'exconsellerTot seguit, la coralinterpretarài altres cançons populars, abans de donar pas a la Revetlla infantil sense petards . Des d'Òmnium Bages-Moianès es convida tothom qui vulgui a recollir la flama per encendre les fogueres dels barris i pobles de les nostres comarques.