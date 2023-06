Un bagenc s'enfronta a vuit anys de presó per practicar «child grooming» amb una menor de 16 anys

L'jutjarà aquest dimarts un bagenc acusat d'un delicte dei un altre d'a unadurant la primavera i estiu de 2018. La Fiscalia demana una condemna total de, dos anys pel primer delicte i sis més pel segon.Segons l'escrit d'acusació, la primavera de 2018 l'acusat va contactar amb la menor "amb" a través de l'aplicació de missatgeria juvenil. Fruit d'aquests contactes va iniciar una relació amb ella que es va concretar en, una d'elles eni les altres dues en altres municipis de la comarca que no han transcendit per protegir la identitat de la noia. En aquestes trobades, l'home vala víctima.Per aquests fets, el fiscal demana que se'l condemni per exercir child groomig i per cometre un abús sexual continuat sobre la noia. El child grooming és l'anglicisme usat per definir l'fent serviro establint-hi unaper, posteriorment, abusar d'ells o obtenir-ne imatges deA banda de dos anys pel delictes de child grooming i els sis per l'abús sexual continuat, el fiscal també demanaper cada un dels delictes, i unade 5.000 euros a la noia pels danys causats.