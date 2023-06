Manresa commemorarà dimarts el Dia Internacional de les Persones Refugiades

Exposicions per aprofundir en la temàtica

Elde l', amb la participació de persones refugiades, institucions públiques i entitats socials organitza El Refugi en Primera Persona, en el marc de la commemoració del. Es tracta d'una trobada ciutadana ambi projectes d'i alper a persones que fugen de les violències locals i globals al seu país de naixement. L'acte es farà aquest dimarts 20 de juny a les 7 de la tarda, a l'L'acte, que compta amb el suport de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracismes de la Generalitat de Catalunya, s'iniciarà amb la benvinguda de, coordinadora delde la Generalitat. A continuació,, que conduirà l'acte, donarà pas a un diàleg amb persones que han estatque provoquen el desplaçament forçós, i que són ara titulars del dret internacional al refugi., dona hondurenya acollida a Manresa amb el suport de, i, jove activista indígena del Cauca Colombià, acollit a Barcelona mitjançant el Col·lectiu Maloka, comentaran la seva experiència.Després, a través del curtmetratge documental Al Aman: Beirut - Barcelona de l', es mostraran les vides de dues noies sirianes que defensen els drets de les persones refugiades al Líban i a Catalunya, les societats on estan buscant refer les seves vides en condicions molt diferents. Posteriorment, altres entitats locals, incloses associacions que gestionende persones refugiades a Manresa, comentaran les seves perspectives i projectes. En aquesta línia es comptarà amb l'experiència de la, dei de laPer finalitzar l'acte, elpresentarà una selecció de cançons reivindicatives i un grup de dones sirianes refugiades a Manresa compartirà untípic amb la intenció d'animar el coneixement i la col·laboració entre la ciutadania i les organitzacions que treballen per la pau i el dret internacional al refugi.A més a més de les activitats del dia 20, la ciutadania podrà visitar dues exposicions en espais públics.Per una banda, Siguem refugi: per un món sense camps, que s'instal·larà als voltants de l'escultura l', a la Plaça Fuis i Palà, del 19 al 29 de juny. Es tracta d'un material delque mostra la situació dels camps de persones refugiades ubicats a diferents països.De l'altra, Drawing 4 Equality: desafiant els rols de gènere a les dues ribes de la Mediterrània, a la Biblioteca del Casino, del 14 al 27 de juny. Una exposició que reivindica el rol de les dones de les duescom a motor de transformacions socials. És una proposta emmarcada en el projecteimpulsat per la Diputació de Barcelona.Les actuacions formen part delde la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Municipal de Solidaritat.