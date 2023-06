L'alumnat del Laboràlia de l'Institut Lacetània fa un vídeo sobre la importància de la seguretat viària

L'alumnat de quart d'ESO del programade l'deha elaborat un vídeo per sensibilitzar els joves de la importància de la. Es tracta d'un projecte de l'assignatura de, que ha permès als estudiants posar en pràctica tots els coneixements apresos al llarg del curs, treballar de manera cooperativa i desenvolupar la seva creativitat.El resultat de tot això és unde durada on s'explica què és la seguretat viària i per què és important. També es fa esment a les principals normatives com el respecte a les limitacions de seguretat, no utilitzar el mòbil mentre es condueix o, si es circula amb patinet elèctric, no circular per les voreres i zones de vianants. Els propis alumnes exemplifiquen el tema amb cque han passat a Manresa.Laboràlia és un projecte experimental deper a estudiants de quart d'ESO dels instituts i escoles de secundària de Manresa. Aquest programa es vehicula a través d'unadels alumnes que hi participen per tal que puguin experimentar el món del treball i alhora superar els estudis de l'ESO.