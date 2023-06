L'ICS Catalunya Central fa balanç de la tasca realitzada el 2022

La Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Catalunya Central de l'(ICS) ha celebrat aquest dijous la2022. L'objectiu de la Jornada era compartir experiències d'èxit dels equips d'i fer un balanç de la feina feta durant l'any 2022 i, així com posar en relleu els reptes de futur del sistema sanitari català. Hi han participat uns 200 professionals de tot el territori.Durant el 2022, els equips de l'Atenció Primària i a la Comunitat Catalunya Central (APiCCC), que atenen una població de 426.081 habitants, s'han ampliat amb la incorporació de nous perfils professionals (referents de benestar emocional, nutricionistes, higienistes i fisioterapeutes) i ha posat en marxa accions de millora, com la renovació de lesi la creació de lesLa benvinguda a la Jornada ha anat a càrrec de l'exgerent de l'APiCCC; de la gerent actual,, i del director gerent de l'ICS,; també ha comptat amb la intervenció de la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central,. El director de l'ICS ha recordat que "estem en un moment de reptes" perquè "se'ns ha encarregat ajudar en laper aconseguir que sigui garantista, públic, de país i de qualitat. I ho farem junts". Pérez ha dit també que quan es parla d'Atenció Primària, a banda d'accessibilitat, també "hem de parlar de qualitat, resolució, innovació, docència i recerca".Per la seva banda, Forcada, que ha estat gerent de l'ICS a la Catalunya Central des del 2019, ha destacat la feina feta durant aquests quatre anys en què laha sacsejat el sistema sanitari: "És important fer una valoració de la feina feta per tal de mirar el present i orientar-nos cap al que demana la ciutadania i els companys professionals, intentant donar sempre el". Forcada també ha fet un agraïment explícit a la tasca diària dels professionals.La nova gerent, la metgessa de família Núria Prat, fins ara directora d'Atenció Primària de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l'ICS, ha definit els professionals de l'Atenció Primària amb quatre conceptes:. Ha reclamat una "organització centrada en el pacient", i ha reivindicat que "Catalunya Central som el cor de Catalunya i l'Atenció Primària ha de ser el cor que fa bategar el sistema".Després d'un balanç de l'any en format audiovisual, s'han dut a terme quatreen què diversos professionals han compartit la seva experiència en innovació, recerca i docència; en accessibilitat; sobre l'agenda social i sanitària; i també sobre salut comunitària.El director de Recursos i Suport de l'APiCCC,; la gerent Núria Prat i la directora d'Atenció Primària del Departament de Salut,, han clos la Jornada agraint la tasca realitzada a tots els professionals del territori. Nadal ha encoratjat els assistents a "continuar treballant i difonent els projectes que heu fet realitat" i, finalment, Prat ha clos: "En equip construïm el futur, som una organització de coneixement i compartir-lo és imprescindible".