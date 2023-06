Memòria.cat publica les memòries de l'activista social manresà Victorià Martínez Rubio

El portal Memòria.cat s'enriqueix amb la publicació d'una nova web dedicada a les memòries escrites sota el títol Pàgines viscudes per l'activista social manresà(Solsona 1912-Manresa 1997). És un document de 65 pàgines escrit entre el 15 de gener de 1985 i el 10 d'octubre de 1987. Es tracta d'unque arrenca amb l'arribada de la família al'any 1907 procedent del poble de Reillo,, i en el qual es reflecteixen les diferents etapes que van anar configurant la personalitat de Martínez, etapes que són un compendi de la història social de Catalunya.Per les memòries desfilen els anys d'infantesa a, de pubertat i primera joventut aon s'inicia en el que serà una de les seves passions: l'esport de l'aigua i l'excursionisme, la descoberta del naturisme, el vegetarianisme i la fundació de lael 1932, laal bàndol republicà, període que ocupa 36 pàgines i la recuperació de la vida familiar un cop retornat després del pas pelVictorià Martínez va anar a la guerra empès per les, pel què diran, perquè ell es declarava pacifista, en un moment en el qual molts joves de la seva edat feien el pas de grat o per força. El seu diari de guerra és un text fresc, malgrat els anys transcorreguts; ple de detalls i de noms que permeten al lector fer-se una idea exacte de l'anar i tornar d'un exèrcit, el republicà, desorientat i a mercè de l'empenta dels nacionals i de l'. Com a soldat de la República s'estrenarà al, viurà les principals batalles: la de, la de l'i elals voltants del cap de pont franquista deMartínez dedicà les memòries a la, entitat en la qual va col·laborar especialment organitzant sortides. La web de les memòries de Vitorià Martínez és obra de; hi ha el document en format PDF de les memòries, un recull ampli de fragments destacats i un recull de fotografies; també es reprodueixenoriginals de Martínez que tenen en comú que són dedicats a la Coordinadora de jubilats i a les seves activitats.