Cardona presenta la tretzena edició del Cicle Espais amb Elena Gadel com a cap de cartell

Elena Gadel, al Castell de Cardona

Tast gastronòmic

ja ho té tot a punt per a la seva tretzena edició del, una proposta consolidada al municipi que uneix música, gastronomia i cultura en indrets singulars.La primera nit del cicle tindrà lloc diumenge 30 de juliol a 2/4 de 9 del vespre amb un concert, al, amb el quintet femení Liminal Minimal, format per la cantautoraamb les coristesi la violinista. Reinterpreten, a quatre veus, algunes de les cançons del primer disc d'Alícia Rey, Liminal, donant nom al format Liminal Minimal. Serà un concert íntim, proper i envoltant, ideal per a unarelaxada gaudint de música en directe.Ja a l'agost, el dia 4, serà el torn d'una nit d'espectacle amb el monòleg dei el concert del duet. Serà a partir de 2/4 de 9 del vespre a la flamant plaça Àngel Guimerà, a. Per altra banda, el dia 19 d'agost actuarà el duet de música clàssica, amb la cardonina(piano) i l'egarenca(soprano). Serà a la plaça Santa Eulàlia. La proposta inclou un repertori variat amb obres dei alguna sorpresa més.La tretzena edició del Cicle Espais clourà amb un concert inèdit a la col·legiata del, el dissabte 2 de setembre a les 9 del vespre, amb la cantautora, que presenta el seu darrer disc La dona que em vesteix.Aquest darrer és un concert coorganitzat amb l'de la Generalitat de Catalunya. L'entrada té un preu de 10 euros i es podrà adquirir a l'Oficina de Turisme o al web d'entrades de Cardona Turisme Durant les nits de Cicle Espais la cultura es barrejarà amb laa càrrec de diferents restauradors de Cardona, que s'anirà detallant a cadascun dels esdeveniments, així com de cellersde proximitat.