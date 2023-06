Les estelades continuaran onejant als espais públics de Manresa malgrat el govern amb el PSC

Una de les qüestions que ha planejat l'arran del pacte entre ERC, el PSC i Impulsem per formar govern a Manresa ha estat si lesque l'Ajuntament tenia ende la ciutat es mantindrien o, per contra, es retirarien d'acord a les exigències que van mostrar els socialistes durant la campanya.El fet que, a dia d'avui, ni alni a altres punts de la ciutat, com al pal de la, no hi onegi l'estelada, pot fer entendre que lesen aquest sentit han triomfat i que a la lletra petita de l'acord de governabilitat hi figurava la desaparició de la bandera independentista dels llocs municipals de la ciutat.Però no és així, segons han assegurat fonts del nou. A dia d'avui no hi ha estelades al balcó de l'Ajuntament ni a altres espais municipals de la ciutat per ladel proper 23 de juliol que s'han encadenat amb l'anterior. Així, entre una convocatòria i l'altra, Manresa fa temps que es troba sense estelades en espais municipals. "A més, per a les eleccions espanyoles, la Junta Electoral no només ens ha exigit treure l'estelada del balcó consistorial, sinó que ho ha ampliat als altres punts on l'Ajuntament les havia hissat".Un cop hagi passat el període electoral, "", segons han assegurat les mateixes fonts al diari. El pacte subscrit entre ERC, el PSC i Impulsem en aquest sentit es limita a remarcar l'en aquest sentit, o sigui, a la instal·lació de les estelades en el punt on es trobaven. Unes decisions quedurant aquest mandat vista la distribució de forces a la corporació municipal, amb una ampla