Anna Llobet és investida alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola

Una sala de plens plena de gom a gom ha sigut l'escenari de la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de, amb, de, que estrenava alcaldia. Abans de la lectura de l'ordre del dia, s'ha fet entrega d'un pin als regidors del darrer mandat que no repetiran en el càrrec.A continuació, la secretària de l'Ajuntament,, ha llegit l'ordre del dia comunicant l'elecció dels presidents de la mesa d'edat que corresponen als regidors electes de més i menys edat. D'aquesta manera,han promès la possessió del càrrec de regidors i presidents de la mesa d'edat. Tot seguit, deu dels onze regidors han promès el càrrec prometent la constitució, molts d'ells, per imperatiu legal., de Junts, no ha pogut assistir a la sessió per motius professionals.Després d'això s'ha donat pas a la votació per escollir l'alcalde o alcaldessa, amb els caps de llista de cada grup polític com a candidats. No hi ha hagut sorpreses. La llista més votada, Junts, que compta amb majoria absoluta, ha escollitcom la nova alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola. Ha sigut, alcaldessa sortint, qui ha fet entrega de la vara d'alcaldia a la nova presidenta del consistori, que passarà a presidir el plenari a partir d'ara.La mateixa Llobet ha donat la paraula a, cap de llista del, i a Georgina Mercadal, cap de llista de. Els partits de l'oposició han manifestat la voluntat de mà estesa i col·laboració amb el nou grup de govern. Per la seva banda, la nova alcaldessa ha fet un discurs on aposta per un canvi en positiu i amb ganes de treballar amb un equip de govern que considera "madur". A més, ha posat el focus en. També ha recollit aquesta voluntat de col·laboració amb la resta de grups polítics.Finalment, l'acte ha acabat amb l'entrega, per part d'Anna Llobet, d'un pin de plata amb el símbol de l'escut de Sant Salvador de Guardiola a tots els regidors i regidores del nou consistori.