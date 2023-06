L'Egiba es proclama campió de Primera Divisió de la Lliga Iberdrola

L'equip femení de l's'ha proclamat campió de ladeen la final que s'ha disputat aquest dissabte a. D'aquesta manera, el club manresà repeteix com ade gimnàstica artística sis anys després que ho aconseguissin en la. Cal tenir en compte que l'Egiba és l'únic equip, junt albalear, que ha disputat les set finals de la lliga de Primera Divisió que s'ha disputat fins ara.La competició, que suma lesde cinc gimnastes de cada club en cada aparell, premia la regularitat i el domini de les disciplines, molt per sobre de la individualitat. L'Egiba ha completat unaen els quatre aparells, però els resultats obtinguts a leshan estat determinants perper davant del Xelska, que incorporava a la final la italiana, que s'ha imposat a salt i a terra, però que ha tingut menys equip darrere seu. En paral·leles, el club manresà s'ha imposat per més de 2.000 punts de diferència, que han estat crucials en el resultat final.L'Egiba ha estat primer en paral·leles, segon eni tercer en, però en els aparells on no s'ha imposat no ha sumat grans desavantatges. A nivell individual cal destacar la regularitat de, que ha estat entre les cinc primeres a tots els aparells; les dues terceres posicions de, i l'acompanyament de la resta de gimnastes de l'equip, amb una segona posició dea les paral·leles, inclosa.