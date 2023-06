Albert Coberó renova l'alcaldia de Súria, però ara amb majoria absoluta

La nova Corporació Municipal ha reelegitcom a alcalde deen la seva sessió de constitució celebrada aquest dissabte a la Casa de la Vila, donant inici al mandat 2023-27. Albert Coberó, batlle de la vila des de l'any 2019, va encapçalar la candidatura delque va guanyar les eleccions municipals del passat 28 de maig per majoria absoluta.Albert Coberó ha obtingut set vots en laque ha estat realitzada durant la sessió de constitució de la nova Corporació Municipal. Altres vots han estat per a les candidates d'ERC-AM,(tres vots), de Fem Súria,(un vot) i del GIIS,(un vot). Un vot ha estat en blanc.La novade l'Ajuntament de Súria per al mandat 2023-27 està formada per Albert Coberó i Aymerich (alcalde), Olga Tena i Martín, Miquel Àngel Montañá i Merino, Montserrat Albacete i Burgueño, Alba Martínez i Baez, Albert Fàbrega i Enfedaque i Esther Cabezos i Ramírez, pel PSC; Marta Viladés i Ribera, Daniel Barrera i Jiménez, i Raquel Jofre i Hombrado, per ERC; Selene Moreno i Jodar, per Fem Súria; Carme Besa i Braqué, per Junts, i Alba Santamaria i Figuls, pel GIIS.La constitució de la nova Corporació Municipal ha omplert el saló de sessions de la Casa de la Vila. Després del parlament d'Albert Coberó com a alcalde sortint, ha estat constituïda la mesa d'edat, formada per, i, com a membres més gran i més jove de la nova Corporació, respectivament, i assistits pel secretari municipal.Les noves regidores i nous regidors de l'Ajuntament de Súria han pres possessió després de prometre els càrrecs. Posteriorment ha tingut lloc la votació i la posteriord'Albert Coberó com a alcalde, que ha rebut la vara municipal de mans d'Albert Fàbrega com a membre de la mesa d'edat.En el seu parlament d'investidura com a alcalde de Súria per al mandat 2023-27, Albert Coberó ha remarcat que "volem ser i serem l'Ajuntament de tots i de totes", ambamb totes les persones de la vila, entitats, associacions de veïns i grups polítics de la nova Corporació, ja que "només amb una visió global serem capaços d'abordar els reptes de l'actual legislatura".Segons el reelegit alcalde de Súria, alguns d'aquestssón el futur SAIAR de les persones grans, el nou Centre Cultural, la transició energètica i l'impuls a l'habitatge social i assequible. Al costat d'aquests projectes, Albert Coberó ha parlat sobre la necessitat de millorar la connectivitat del municipi i l'accessibilitat als barris i nuclis del municipi.L'alcalde de Súria ha afegit que un dels objectius del nou mandat serà treballar "de valent" per impulsar elsi els "petits detalls" que afavoreixen la qualitat de vida de tothom, aconseguint "un municipi més endreçat, més net i més cívic", del qual "ens puguem seguir sentint orgullosos i orgulloses".En el seu parlament previ com a alcalde sortint, Albert Coberó va parlar del mandat 2019-23 com "una legislatura" per la crisi de la Covid, l'entorn econòmic i la inestabilitat política.L'alcalde surienc va agrair l'esforç dels regidors i regidores de l'anterior coalició de govern, formada per PSC i GIIS, per haver mantingut Súria "en marxa" i haver treballat amb intensitat "per tal de projectari necessitats del poble".Albert Coberó va fer extensiu aquestal teixit associatiu, al personal municipal i a les persones de la vila, reiterant la necessitat de seguir "teixint complicitats i buscant sinergies" per abordar els reptes de Súria.