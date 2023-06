«Por Dios y por España»: l'extrema dreta s'instal·la a l'Ajuntament de Manresa

L'alcalde, contundent contra l'odi i la xenofòbia

📹 La sessió plenària per investir Marc Aloy a la capital del Bages ha arrencat amb crits de "fora feixistes de l'Ajuntament"



Informa @PereFontanals https://t.co/4lo8TT3JSN pic.twitter.com/J6mNjuEtRb — NacióDigital (@naciodigital) June 17, 2023

Tres seients de l'extrema dreta

📹 Vídeo | La regidora de Vox entra a l'Ajuntament de Manresa enmig de crits de "fora feixistes". Desenes de persones s'han concentrat en contra del pacte dels republicans amb el PSC



Informa @PereFontanals https://t.co/LaS0oaqxHP pic.twitter.com/DwNBdB9wOv — NacióDigital (@naciodigital) June 17, 2023

Indignació entre els concentrats

El ple de constitució del nou Ajuntament de Manresa ha estat tens pel pacte de govern entre, el, i l'entrada, de cop, de tres regidors d'al consistori. El pacte ha estat respost per desenes de persones que s'han concentrat a la porta del consistori i a qui la policia no ha deixat pujar a un saló de sessions més ple que mai, però la presència delal plenari tampoc no ha passat desapercebuda.Marc Aloy ha rebut crits de "" des de la plaça Major que se sentien durant la sessió., els caps de les dues forces ultres que estrenaven representació, han estatdes de l'interior de la sala cada vegada que intentaven intervenir. Finalment, laha hagut d'avisar els assistents que si no deposaven l'actitud els convidaria a abandonar el ple. Durant el seu discurs d'investidura, Marc Aloy ha assegurat que es mantindrà "implacable contra qualsevol discurs d'". L'alcalde ha lamentat que no hagi estat possible un acord amb, amb qui ha governat durant el darrer mandat. "Ha estat la nostra primera opció des d'un primer moment, però la política és voler pactar, i sumar. Sense la confiança és molt difícil construir res, i ens dol com han anat les coses", ha subratllat.El líder de Junts i principal grup a l'oposició,, no ha fet cap esment a la falta d'entesa entre el seu grup polític i ERC, i ha assegurat que faran una oposició "constructiva i positiva".Els dos partits amb qui ERC farà govern, PSC i Impulsem, han celebrat l'acord. Per al líder socialista,, el pacte "trenca amb la dinàmica de vetos partidistes". "Que ERC i els socialistes puguem tornar a governar junts la ciutat és un pas endavant molt transcendent en la normalització política, democràtica i de respecte que tots volem", ha subratllat Valentí.Qui ha fet el discurs més dur és. La seva cap de llista,, s'ha mostrat preocupada pel tripartit. De fet, els cupaires van oferir donar suport a ERC, sense el PSC, però els republicans ho van rebutjar. "ERC ha prioritzat l'estabilitat i assegurar-se les cadires. Hem trobat a faltar valentia política", ha subratllat Alegre, qui ha assegurat que la seva oposició serà "frontal" al nou govern.Front Nacional Català, amb dos regidors, i Vox, amb un, s'estrenen a l'Ajuntament de Manresa. El cap de llista de FNC, Sergi Perramon, ha assegurat que el nou tripartit "". De la seva banda, la líder de Vox, Inmaculada Cervilla, que ha rebut el suport presencial del portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat que, a Manresa, hi ha gent que. Una afirmació que els assistents al ple han rebutjat. També ha cridat l'atenció la seva jura del càrrec, que ha fet amb el lema franquista "". Fins i tot, abans d'entrar al consistori el diputat Garriga haque ha estat descartat de seguida per la policia, que es trobava àmpliament desplegada a la plaça Major.Elsen la protesta han volgut assistir al ple, però no se'ls ha permès l'entrada. També han tingut dificultat per accedir alguns familiars dels regidors. De fet, la regidora de Fem Manresa,, ha hagut de baixar a buscar-los perquè la policia no els deixava entrar. En canvi, sí que han permès l'entrada d'un simpatitzant de Vox amb la, que anava acompanyat d'altres militants d'extrema dreta, a qui han deixat accedir a l'interior de l'Ajuntament -fent un- i sense respectar la gent que hi havia al seu davant. Això ha estat motiu d'indignació entre els concentrats.