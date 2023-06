Santpedor investeix Agustí Comas com a alcalde per als propers quatre anys

, d', ha estat elegit aquest dissabte alcalde dedurant la sessió de constitució del nou consistori, configurat a partir dels resultats de lesdel passat 28 de maig. Agustí Comas substitueix, també d'ERC, al capdavant del consistori. L'acte ha omplert de gom a gom lai també s'ha pogut seguir en directe a través del canal de youtube de l'Ajuntament i a Ràdio Santpedor.La sessió ha començat amb la constitució de la mesa d'edat, integrada pel regidor de més edat i el regidor més jove,(ERC) i(Sumem). Posteriorment, s'ha fet la proclamació dels 13 regidors i regidores electes, que han jurat o promès el seu càrrec.Finalment s'ha procedit a l'elecció de l'alcalde, les quatre formacions polítiques amb representació municipal han expressat el seu posicionament abans de la votació i cada grup ha presentat candidatures vàlides a l'alcaldia. Durant la votació, cadascun dels regidors ha dipositat una papereta en una urna i, un cop fet l'escrutini, el resultat ha estat: 5 vots a favor d'Agustí Comas Guitó (ERC), 4 vots per a Daniel Davins Bellido (), 2 vots per a Rubèn López Farrés () i dues abstencions.Així, Agustí Comas ha estat proclamat alcalde de Santpedor amb majoria simple i ha rebut un fort aplaudiment per part dels assistents i la resta de regidors i regidores del consistori. El nou alcalde ha jurat el càrrec i ha rebut elde mans de l'alcalde sortint, Xavier Codina, abans de fer un parlament en el qual ha agraït la confiança rebuda i ha assegurat el compromís de seguir treballant pel poble.