L'anorèxia des del món rural, així és la nova pel·lícula amb segell bagenc

Laes convertirà en els pròxims mesos en un plató deon es rodarà una pel·lícula que girarà al voltant de l'. La idea de portar aquesta malaltia a la pantalla neix arran del llibre Carn nua de l'escriptora de, que relata l'experiència en primera persona d'una jove que pateix aquest, tot i que el film seguirà el guió original de, conegut per ser guionista de La Riera o Ventdelplà.La productora de la Catalunya Centrals'estrena amb aquest projecte audiovisual que serà dirigit pel balsarenyenci comptarà amb l'ajuda a la direcció d', conegut per dirigir projectes com La Riera, Nissaga de poder o El cor de la ciutat. Tanca la direcció del projecte el cerverí. A més, el projecte comptarà amb BSO original a càrrec de. La direcció de fotografia la firmaamb una llarga experiència en projectes audiovisuals. Finalment, la berguedanadurà a terme la producció executiva amb l'ajuda en producció dels bagencsL'actriu, coneguda pel seu paper a la sèrie de Netflix Los herederos de la tierra, serà l'encarregada de donar vida a la jove de 18 anys que pateix anorèxia. "Es farà des de la cura, el respecte i la cruesa. Pretenem explicar com és la vida amb anorèxia fora dels hospitals", explica la direcció del film. En els papers protagonistes també hi haurà. A banda, hi participaran altres noms de l'escena catalana comL'escenari escollit on transcorrerà pràcticament tota la pel·lícula és la Nou de Berguedà, ja que segons Comabella "volíem. Les sèries i pel·lícules sembla que ens expliquin que l'anorèxia només passa a les grans ciutats i que gran part de la culpa és de les xarxes socials. Volem donar-li un punt de vista diferent, i per això hem escollit un entorn rural com aquest".També ha destacat lesde persones que pateixen aquesta malaltia i "la necessitat que amb unes imatges puguem veure la duresa que suposa patir-la i ens arribem a plantejar com s'ha arribat fins a aquest punt".L'alcalde de la Nou,, relata que "dono ple suport a la producció que durà a la gran pantalla el municipi de poc més de 140 habitants". Durant sis setmanes, els ciutadans de la Nou es veuran immersos en un rodatge que està previst que comenci l'octubre de 2023 i acabi a finals d'any. El film veurà la llum el pròxim 2024.