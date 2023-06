A la venda les entrades de més de 60 espectacles de la nova programació de tardor de Manresa

Aquest dissabte, 17 de juny, es posarà a la venda tota la nova temporada d'espectacles que, entre els mesos d'agost i desembre de 2023, es podran veure al teatre(sala gran i sala petita),de. A partir de les 10 del matí es podrà comprar els abonament deli eli, a partir de les 11 tota la resta de la programació i abonaments del, tant a la web del Kursaal com a les taquilles del teatre.Pel que fa a l'abonament del Toc de Teatre, inclourà quatre grans muntatges: FitzRoy de(23 i 24 de setembre en 3 funcions), Conspiranoia de(28 i 29 d'octubre), El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc de(25 i 26 de novembre) i la comèdia El perro del hortelano deen versió de(16 i 17 de desembre). El preu de l'abonament serà de 78 euros. I cada obra per separat tindrà un preu de 28 euros, excepte El cos més bonic..., que costarà 26 euros.En format abonament també es podran comprar les tresde la nova temporada: Romeu i Julieta l'1 de novembre i també les dues que estan programades per a la primavera del 2023: Manon Lescaut i Turandot per 90 euros.També es podran comprar obres teatrals a la sala gran, com Elektra.25 de la companyia andalusa(20 d'octubre), Lali Symon amb(4 de novembre), el monòleg deLo nunca visto (24 de novembre) o Cost de vida (1 de desembre).A més a més, aquesta temporada el Kursaal acollirà els concerts de(16 de setembre),(2 de desembre),(15 de desembre),(21 d'octubre), així com també els concerts de les Músiques del Correfoc a càrrec de la Banda de la(3 de desembre),(3 de desembre), entre d'altres.També es podran adquirir entrades per l'espectacle inaugural delChouf le ciel de la cia(1 de setembre) o FAM del(2 de setembre) o els muntatges dansa Made of space de la cia(27 d'octubre) i El Trencanous a càrrec del(10 de desembre).Així mateix estaran disponibles tots els espectacles i concerts dels cicles de(major de 65 anys),i alguns espectacles de la 26a edició de laLes entrades es podran comprar a les taquilles del Kursaal (per a una millor organització, es donaran números a partir de les 8 del matí al mateix teatre) i també per internet Les entrades de Júnior amb, la sarsuela La revoltosa i Abba The New Experience, i del musical Grease i el concert deja són a la venda.