L'últim concert del cicle Música i Romànic se celebrarà a l'església de Santa Maria del Grauet de Fals

Aquest dissabte a 2/4 de 7 de la tarda tindrà lloc a l'exterior de l'dea la zona de les Alzines, el quart i últim concert del cicle de concerts del cilce2023, que organitza elsL'actuació anirà a càrrec del grup(folk, fusió) i la visita guiada prèvia a l'església de Santa Maria del Grau de Fals anirà a càrrec d'Lesprèvies es poden fer al web de l'associació que derivarà a la pàgina web: Eventbrite. L'aportació al concert, que és de 12 euros per als socis i de 15 per als que no siguin, s'efectuarà en el mateix dia i lloc del concert. No s'admet el pagament amb targeta.