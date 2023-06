Manresa celebra l'acte institucional del Dia de la Policia Local

Elha acollit aquest divendres al matí l'acte institucional del Dia de la, que ha estat presidit per l'alcalde de la ciutat en funcions,, pel regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil en funcions,, i per l'inspector en cap de la Policia Local,, i que ha comptat amb la presència de desenes d'agents, membres de la corporació i personal municipal.L'acte ha començat amb la tradicionali la presentació del parc mòbil, a l'exterior del Palau Firal. Posteriorment, a la sala d'actes de l'equipament, han tingut lloc els parlaments institucionals i el lliurament de mencions i distincions.S'han lliurata vint agents per haver excel·lit en la seva feina, amb actuacions destacades, per exemple, en l'incendi d'aquest estiu del Pont de Vilomara, que va arribar fins al polígon de Bufalvent, o en un episodi de robatori en una nau dels Dolors, que va donar lloc a una investigació posterior delsque va permetre la resolució de diversos robatoris anteriors.També s'han lliurat distincions honorífiques a dos voluntaris de, per haver donat suport de manera altruista en els actes de la Festa Major, i a tres Mossos d'Esquadra, pel seu assessorament en lai també en els accidents de trànsit complexos.Durant l'acte, també s'ha pogut escoltar la conferència de la metgessa especialista en emergències extra-hospitalàries d'Althaia, la Dra., que ha parlat sobre la importància del treball en equip entre policies i sanitaris en emergències sanitàries.Ha clos la jornada l'alcalde de Manresa en funcions, que ha assegurat que "la Policia Local és una institució bàsica i fonamental a la ciutat per garantir". Després de felicitar els agents de la Policia Local, voluntaris de Protecció Civil i agents de Mossos d'Esquadra distingits, ha fet "un agraïment públic" al regidor Joan Calmet, que ha celebrat el seu darrer acte com a regidor a l'Ajuntament de Manresa.