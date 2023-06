La CUP de Monistrol proposa investir alcalde el número 3 d'ERC, Ignasi Vilajosana

Monistrol de Montserrat 2023 Totes les dades Cens total: 2.269 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 1.358 59,85% Abstencions: 911 40,14% Vots nuls: 38 2,79% Vots en blanc: 24 1,81% Partit Vots % Regidors

Ladeinsisteix en no investir alcalde els números 1 i 2 de la llista d', i proposa donar suport al seu número 3,, quan falten menys de 24 hores per al ple de constitució del nou Ajuntament. Els anticapitalistes argumenten que després de, el municipi necessita "noves fórmules de fer política".Els republicans van proposar dijous investir Joan Miguel per als primers dos anys del mandat, després dels quals renunciaria a l'alcaldia "per fer-hi entrar una". Malgrat aquesta proposta, la CUP insisteix en la necessitat de trobar "" per a l'Ajuntament. Els anticapitalistes respectaran la decisió que prengui ERC respecte de la continuïtat de Miguel i Urracade l'Ajuntament, però no volen que ostentin l'alcaldia. El les eleccions del 28 de maig, el PP va ser la força guanyadora a Monistrol, tot i que empatada a quatre regidors amb ERC. Els altres tres regidors estan repartits entre la CUP, el, de manera que els republicans necessiten, com a mínim, el suport de dues d'aquestes forces.Finalment, la CUP, també proposa treballar conjuntament a partir del ple d'investidura "per crear unc" que "ens permeti desenvolupar accions del nostre programa".